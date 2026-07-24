Un bombero forestal de Madrid avisa de lo que está pasando en el cuerpo: "Hemos pedido incorporarnos a los incendios y se nos ha ignorado"

El bombero forestal público de la Comunidad de Madrid y portavoz de CSIF, Alfonso Ferrero, ha realizado una intervención en Más Vale Tarde, de La Sexta, en la que denuncia que se ha ignorado al cuerpo de bomberos después de pedir que les dejaran incorporarse a los incendios para ayudar en su extinción.

España está siendo asolada, un verano más, por los incendios. Los de la Comunidad de Madrid y Ávila han obligado ya a desalojar a 10.000 personas y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Gobierno central la activación del nivel 3 de interés nacional debido a la evolución del fuego.

"Hemos decidido, ante la falta de instrucciones desde Jefatura y desde la Dirección General de Emergencias de ASEM 112 en la Comunidad de Madrid, abandonar nuestro centro de trabajo e irnos a trabajar a los parques del año pasado", ha revelado el bombero.

"Se nos ha ignorado, olvidado y aparcado"

Sobre si abandonar de forma voluntaria puede acarrear algún tipo de sanción, Ferrero menciona que hasta ahora "hemos estado pidiendo activación y el que se nos ordenase y se nos mandase desde Jefatura una orden de incorporarnos a los incendios e ir a trabajar, a realizar nuestras funciones".

"A falta de esa orden y de esa notificación, aunque lo hemos estado pidiendo en todos los incendios que llevan ocurriendo desde el jueves pasado, desde el día 16, el de Lozoyuela, pues se nos ha ignorado, se nos ha olvidado y se nos ha aparcado en la Dirección General de Emergencias, que es donde marca nuestro contrato", ha explicado.

"Las circunstancias y el momento en el que estamos, que lo que tenemos que hacer es ayudar a la ciudadanía y proteger sus bienes y sus vidas, pues espero y entiendo que se obviarán esas sanciones porque al final estamos en contacto con la Jefatura y se nos ha incorporado en los parques para poder montarlos en los camiones y participar en las dotaciones", ha añadido.

El bombero ha advertido de que, desde abril, notificaron que no estaban conformes y que en su contrato figuraba que su centro de trabajo era la DGE, en Las Rozas, pero les "obviaron" y no les notificaron nada hasta el primer día de guardia operativa.