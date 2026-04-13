Sarah Pidgeon, la protagonista de 'Love Story', revela que los estilismos de la serie le causaron psoriasis

No todo es glamour en Hollywood y Sarah Pidgeon ha sido testigo de ello. La protagonista de la serie Love Story, estrenada en Disney+ en febrero de este año, contó la historia de su "batalla personal" con la psoriasis en un vídeo para Vogue.

La actriz se consagró como icono de la moda al interpretar a su personaje, Carolyn Bessette-Kennedy. La revista Vogue incluso llegó a señalarla como una "nueva musa estilística”, pero, según explicó, tuvo que pagar un alto precio por ello. "Durante el rodaje estábamos en Hyannis y llevaba un suéter de cashmere y vaqueros”, contó. "Tuve una erupción cutánea porque hacía mucho calor y eso provocó que la psoriasis se extendiera por todo mi cuerpo".

Un proceso exigente para meterse en el papel

Para convertirse en la esposa de John F. Kennedy Junior, la actriz tuvo que someterse a un proceso de transformación exigente para alguien con psoriasis. Entre otros cambios, se sometió a una decoloración extrema del cabello que le llevó a pasar más de 20 horas en la peluquería. Finalmente, los estilistas tuvieron que tomar precauciones para evitar que los productos químicos provocaran un brote que le impidiera seguir trabajando.

La exitosa miniserie que ha impulsado el fenómeno Sarah Pidgeon, está inspirada en el libro de Elizabeth Beller y sigue la conversión de John F. Kennedy Junior en su de heredero político a figura mediática hasta su trágica muerte en un accidente de avioneta. Sin embargo, el foco del relato se sitúa en Carolyn Bessette, su mujer, que también falleció, y una figura sometida a un constante escrutinio por parte de la prensa estadounidense. La producción ha conseguido ofrecer nueva mirada sobre una mujer que fue duramente criticada por intentar preservar su privacidad en una relación que la colocó en el centro de la atención pública.