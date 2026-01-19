Adamuz se vuelca con los afectados del descarrilamiento: "Todo el pueblo se está volcando. Ofrecen sus casas"

Una de las personas heridas en el accidente de tren en Adamuz, Córdoba.

España está de luto este domingo tras una nueva tragedia. Se trata del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) a las 19:30 horas de este domingo que ha causado decenas de muertos y heridos.

Los servicios de emergencias se han trasladado a la zona para atender a los afectados y buscar a las personas que habían quedado atrapadas en los vagones afectados.

Desde ese momento, la caseta municipal de Adamuz se ha transformado en cuestión de minutos en un hospital de campaña. Lugar que los servicios de emergencias han usado para atender a los heridos.

Los vecinos, volcados

Pero más allá de la rápida intervención de sanitarios, miembros de emergencias y Protección Civil, los vecinos del municipio cordobés han dado un ejemplo de reacción cívica y humanidad.

La concejal responsable de Protección Civil, María Belén Moya Rojas, ha asegurado que los vecinos se están volcando llevando mantas y agua, aunque el descarrilamiento se ha producido "en un punto de difícil de acceso".

Desde el Ayuntamiento se han coordinado autobuses para atender a todas las personas que tienen que desplazarse, mientras que para las personas que quieran desplazarse a Córdoba se pondrán autobuses a su disposición: "Hay mucho trabajo por hacer".

La edil ha explicado, en declaraciones a Europa Press que los vecinos no han dudado en movilizarse y ofrecer ayuda a todo aquel que lo necesita. "Todo el pueblo se está volcando, incluso con los alojamientos rurales y los vecinos --unos 4.000 habitantes--, que ofrecen sus casas", ha contado María Belén Moya Rojas.

Los aficionados del Córdoba

En Córdoba, el Ayuntamiento ha rogado a los aficionados del Córdoba CF que evitaran circular por la autovía a la salida del estadio de El Arcángel "ya que es vía de evacuación de heridos".

"Rogamos que permanezcan atentos y sigan estrictamente las indicaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de emergencia. Gracias por su colaboración", ha detallado el Consistorio.

Minutos después del partido, se ha visto cómo los aficionados del Córdoba hacían caso a las peticiones del Ayuntamiento y seguían las indicaciones, evitando ocupar las vías de evacuación de heridos.

La UME se desplaza a Adamuz

Un total de 37 militares del batallón de Intervención en Emergencias II de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en Morón de la Frontera (Sevilla) se han desplazado esta noche con 15 vehículos y diverso material de rescate a Adamuz (Córdoba) tras el trágico siniestro ferroviario de dos trenes.

Fuentes del Ministerio de Defensa han indicado a EFE que se trata de una sección de intervención de la UME que viaja también con material de excarcelación, iluminación y sanidad para trabajar en la zona, donde a las 19.39 horas un tren Iryo con destino a Madrid desde Málaga descarrilaba sus últimos tres vagones e invadía otra vía.