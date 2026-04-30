Lo que dice Juan Diego Botto sobre qué es ser patriota es para que PP y Vox lo vean en bucle

El periodista Aimar Bretos se ha estrenado en laSexta con el esperadísimo programa La Noche de Aimar, producido por Newtral y que contó como primeros invitados con los actores José Sacristán y Juan Diego Botto, además de una tertulia muy interesante sobre trabúes formada por la periodista Thais Villas, la uróloga Blanca Madruga, la escritora Elvira Lindo y el filósofo David Pastor Vico.

Botto ha arrasado en redes sociales después de definir qué es realmente ser patriota, una palabra que se han apropiado formaciones como Vox, a pesar de haber defendido a Donald Trump cuando este atacó a España, llegando incluso a amenazar con cortar relaciones comerciales tras el "no a la guerra" de Pedro Sánchez en relación con el conflicto armado entre EEUU, Israel e Irán.

"Son los primeros en venderla"

Primero se refirió a quienes ahora dicen ser patriotas: "Aquellos que se llenan la boca hablando de España, pero ocurre lo mismo en otros países. En Argentina ocurre lo mismo, aquellos que más se llenan la boca hablando de la patria, después son los primeros en venderla, sobre todo en despreocuparse de aquellos que contienen la patria".

Para Botto, sin duda, la patria es "la gente que habita en ella": "Un país es la gente que la conforma, y cuidar de aquellos que conforman tu país es ser un patriota". Y añadió que "intentar que la gente tenga las mejores escuelas posibles, la mejor sanidad posible, a la mejor vivienda posible... ESO es ser un patriota".

Y reiteró: "Eso es ser un patriota, cuidar de aquellos que habitan en tu país, despreocuparse de ellos para hacer ricos a unos pocos no es ser un patriota".

¿Qué es un desaparecido?

Preguntado sobre qué es ser un desaparecido, Botto ha dejado su perspectiva, pues solo pudo conocer a su padre durante sus dos primeros años de vida. Luego desapareció y fue hace poco tiempo cuando fue a actuar en el teatro donde se conocieron sus padres, un momento en el que pudo "cerrar un ciclo".

Para Botto, la palabra desaparecido es un eufemismo para decir "que alguien ha sido detenido ilegalmente, torturado, asesinado y que su cadáver ha sido hecho desaparecer".

Es una palabra "casi blanca, que parece accidental" y que lo que encierra contiene "mucho dolor, mucho sufrimiento, sangre, mugre": "Implica un centro de detención clandestino, tortura, dolor, muerte, pero una de las perversiones de la figura del desaparecido es que delegan las víctimas el tomar la decisión de un día decir: sí, mi padre está muerto".