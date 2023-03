Una experta de Harvard desvela la vitamina que evita la ‘oxidación’ del cerebro

La carrera contra el envejecimiento es una de las grandes (enormes) tareas de la ciencia. Y retrasar o evitar el deterioro cognitivo es parte de esa carrera.

Ahora, la escritora de This is your brain in food, la investigadora de Harvard Uma Naidoo, ha explicado que es clave potenciar las vitaminas del grupo B para evitar ese envejecimiento cognitivo.

De acuerdo con su testimonio a la BBC, estas sustancias son necesarias para que las células puedan funcionar, crecer y desarrollarse de forma normal. Aunque no hay un solo tipo de vitamina B, sino hasta ocho: cobalamina, ácido fólico, piridoxina, ácido pantoténico, niacina, riboflavina, tiamina y biotina.

Como añade The Objective, estas pueden ser obtenidas mediante suplementos nutricionales, pero su ingesta vía alimentos se relaciona con un riesgo de muerte menor.

Para saber de dónde se pueden obtener reservas de vitamina B, Naidoo asegura que están presentes de forma natural en los cereales, la carne, las verduras y los productos lácteos. De forma más detallada recomienda los huevos, por su alto porcentaje de este elemento tanto en la clara como en la yema, y la carne de ternera.

No obstante, apunta que con llevar una dieta equilibrada y cuidada es suficiente para tener una dosis diaria correcta de vitamina B. El problema, añade es que son solubles en agua, por lo que el organismo no puede almacenar grandes cantidades y necesita un flujo constante de este nutriente.