¿Comemos petróleo? Pues en cierto modo y en algunos casos sí, es pura química. Sus derivados están en toda nuestra vida, desde el transporte a los plásticos o la ropa, pero también los alimentos, aunque sea de forma indirecta por los disolventes que este neurólogo del Hospital Universitario de Lille y profesor de farmacología médica en la universidad de la ciudad lucha por erradicar. Está en juego evitar una mayor incidencia de Parkinson y otras enfermedades degenerativas. El diputado Richard Ramos se presenta como aliado político tras la propuesta fiscal.

Más vale prevenir que curar

El neurólogo afirma estar "cansado de ver a diario en sus consultas a nuevos pacientes", con lo que ideó desde 2004 un método para administrar dopamina directamente al cerebro mediante una bomba. Sin embargo, la lucha será en vano en muchos casos si no se previene cualquier factor que provoque el inicio o el agravamiento de esta enfermedad neurodegenerativa.

Devos insistió recientemente en un artículo de opinión en Le Monde en la reducción de la exposición a productos que aumentan el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, concretamente en el llamado hexano, un disolvente industrial poco conocido cuyos riesgos para la salud fueron revelados por Libération en octubre de 2024. David exige junto a otros especialistas una regulación más estricta de su uso, o incluso su prohibición total.

Qué es el hexano y cómo llega a ciertos alimentos

El hexano es un líquido incoloro, derivado de la destilación del petróleo, que se utiliza para extraer industrialmente aceite de semillas de colza, soja o girasol, con lo que es habitual encontrar trazas en muchos alimentos, sobre todo en aceites, mantequilla, leche, pollo y filetes de soja. La sustancia no solo es neurotóxica, sino que puede perjudicar la fertilidad.

Pero el peligro no acaba con el hexano, sino que se extiende a otros disolventes que acaban en alimentos. Hoy en día se están documentando los efectos del hexano -o más bien n-hexano-, por su nombre científico. Diversos estudios epidemiológicos, particularmente en Italia y China, han sugerido una asociación entre la exposición a este solvente y la aparición de la enfermedad de Parkinson.

No obstante, como con cualquier investigación científica, hay que ser cautos y evitar el pánico, más aún con enfermedades tan delicadas como esta. En el Parkinson intervienen más de cien variables y cada una desempeña un papel de entre el 1% y el 5% en el desencadenamiento de la enfermedad, con lo que su incidencia depende sobre todo de factores ambientales y genéticos, por no hablar de la dificultad de diagnóstico y prevención, ya que es una enfermedad que puede tardar entre 10 y 15 años en manifestarse.

La presencia del hexano en España



Nuestro país no se libra de la presencia de este derivado del petróleo, aunque su presencia está regulada especialmente en el ámbito laboral y ambiental para proteger la salud de los trabajadores y la población en general. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) establece límites de exposición profesional para agentes químicos, incluyendo al hexano, con valores específicos para concentraciones máximas permitidas en el aire de los puestos de trabajo. Por ejemplo, el valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) para el hexano es de 72 mg/m3.

Si vamos al BOE, encontramos el Real Decreto 1101/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba la lista positiva de los "disolventes de extracción que se pueden utilizar en la fabricación de productos alimenticios y de sus ingredientes", y donde aparece el hexano como primera opción de la tabla.

Dónde se encuentra el hexano dentro de la tabla publicada en el BOE con los disolventes de extracción que se pueden utilizar en la fabricación de productos alimenticios y de sus ingredientes. BOE

En cuanto a la presencia ambiental fuera del ámbito laboral, se detecta en el aire en zonas cercanas a industrias empleadoras de hexano, aunque no se considera común en alimentos o agua potable en España. Se monitorean sus niveles debido a sus riesgos para la salud humana y el entorno, con regulaciones para minimizar la contaminación y exposición.

Pero la pregunta final y más importante es si la presencia del hexano en los alimentos es un motivo de preocupación. Como en cualquier estudio serio, siempre hay revisiones por pares y otras investigaciones que refutan o refuerzan. En este caso, un estudio concluyó que el hexano sigue siendo el disolvente más eficiente y económico para la extracción de petróleo, lo que explica su amplio uso en la actualidad, según publicaron en el portal Eufic.

Sin embargo, también se reconocieron sus inconvenientes, y el principal es precisamente su origen a partir de combustibles fósiles, lo que contribuye a la contaminación atmosférica y requiere estrictos controles de seguridad para los trabajadores. De cualquier forma, el estudio reconoce que los datos reales sobre residuos de hexano en aceites refinados son escasos y, a menudo, obsoletos, con lo que hay que andar con pies de plomo antes de llegar a conclusiones definitivas.