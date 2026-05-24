Richard Quinton, endocrinólogo, sobre el 'boom' de la testosterona masculina: "Han inventado una pseudoenfermedad que dicen padecen muchos hombres"

Algunos influencers de las redes sociales y las nuevas empresas "de salud masculina" están promoviendo la idea de que la testosterona puede ser la solución a muchos males para los hombres. Sin embargo, los expertos médicos cuestionan estas estrategias para vender a los hombres una cura para un problema que la mayoría no tienen y han expresado su preocupación por el sobrediagnóstico relacionado con la deficiencia de testosterona, que provoca ansiedad innecesaria en hombres sanos, según ha publicado The Guardian.

En TikTok, los influencers del mundo del fitness ensalzan la idea de que se debe "maximizar la testosterona", aumentando sus niveles mediante métodos tanto naturales (sueño, dieta, ejercicio) como artificiales (esteroides). Y famosos, como Robbie Williams y Joe Rogan, han contado públicamente sus experiencias con la llamada "terapia de reemplazo de testosterona". De hecho, el metro de Londres está repleto de anuncios de Voy que dicen: "¿Te sientes irritable? Podría ser por niveles bajos de testosterona".

Entre los hombres, el debate sobre la testosterona ha adquirido un cariz casi existencial en algunos países. En determinados círculos de Estados Unidos, por ejemplo, especialmente en entornos de derechas, el tener bajos niveles de testosterona se ha convertido en un insulto a la par de llamarlo beta o simp. Un beta es lo contrario de lo que llama un hombre alfa, es decir, un hombre sumiso y con poca inciativa. Y un simp (acrónimo de sucker idolizing mediocrity) describe a una persona que muestra excesiva atención y sumisión, a menudo perdiendo su propia dignidad, respeto y autoestima.

Este fenómeno “ha experimentado un verdadero crecimiento”, afirma Channa Jayasena, endocrinólogo del Sistema Público de Salud del Reino Unido (NHS, en sus siglas en inglés) y profesor clínico de endocrinología reproductiva en el Imperial College de Londres.

Según datos del NHS, las prescripciones de testosterona en el Reino Unido aumentaron un 135 % entre 2021 y 2024. La cifra también ha crecido notablemente en Estados Unidos, con los mayores incrementos entre los hombres jóvenes. Además, el aumento repentino de la demanda ha coincidido con un auge de empresas de salud masculina que venden directamente al consumidor, como Voy, Hims y Numan, las cuales se dirigen a los hombres en las redes sociales para ofrecerles un tratamiento integral para los problemas propios de la mediana edad masculina: disfunción eréctil, caída del cabello, obesidad y bajos niveles de testosterona.

"Han inventado una supuesta enfermedad llamada 'testosterona baja' que, según dicen, afecta a muchísimos hombres", sentencia el Richard Quinton, endocrinólogo, consultor y coautor de las directrices de la Sociedad de Endocrinología británica sobre la terapia de reemplazo de testosterona. A las empresas que venden testosterona, ampliar la definición de deficiencia de testosterona les brinda el mayor mercado posible, sobre lo que Quinton alerta de un enfoque mucho más amplio que afecta a la industria de la terapia de reemplazo de testosterona (conocida como TRT): "Las firmas de capital privado han invertido una enorme cantidad de dinero en clínicas de testosterona en todo el Reino Unido y, obviamente, esperan obtener un retorno de esa inversión".

Su omnipresencia se basa en parte en un vacío legal sobre esta cuestión en muchos países, como en el Reino Unido, donde las empresas no pueden anunciar legalmente la testosterona, que es un medicamento con receta, pero sí pueden anunciar pruebas. Y mientras los endocrinólogos han alertado del sobrediagnóstico de la deficiencia de testosterona en hombres sanos, los defensores de la terapia de reemplazo de testosterona, el tratamiento en cuestión, argumentan lo contrario: que esta deficiencia está ampliamente infradiagnosticada y que el enfoque obsoleto del Servicio Nacional de Salud (NHS) respecto a la salud hormonal ha llevado a que a muchos hombres se les niegue sistemáticamente una atención que podría cambiarles la vida.

Esta hormona es producida principalmente en los testículos y desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la anatomía masculina en el útero. Durante la pubertad, cuando los niveles de testosterona en los niños aumentan hasta un 3.000%, la testosterona desencadena el desarrollo de las características físicas y sexuales masculinas. “Por eso los hombres tienden a ser más fuertes y a correr más rápido”, explica Geoff Hackett, urólogo consultor y autor de la guía sobre testosterona de la Sociedad Británica de Medicina Sexual (BSSM).

Pero la testosterona también es un esteroide anabólico, razón por la cual la Agencia Mundial Antidopaje la ha prohibido desde hace tiempo como sustancia dopante, aunque es una sustancia preferida en dosis extremas por los culturistas que buscan esculpir físicos sobrehumanos.

Las mujeres también producen testosterona, a través de las glándulas suprarrenales y los ovarios, pero en cantidades mucho menores. Pero, por ejemplo, en el Reino Unido, las prescripciones de testosterona para mujeres ya se han multiplicado por 10, impulsadas por las recomendaciones de celebridades como Davina McCall, Kate Winslet y Halle Berry, que han compartido en redes sociales sus experiencias tomándola para aliviar los síntomas de la menopausia, aunque la realidad, según los médicos, es que sus beneficios aún se están estudiando.

En concreto, el término médico para la deficiencia de testosterona masculina es hipogonadismo y describe a los hombres que no pueden producir suficiente testosterona debido a un problema físico en los testículos o a una alteración en la señalización de la glándula pituitaria o el hipotálamo. Sin embargo, dado que los niveles naturales de testosterona en los hombres varían tanto, "para un diagnóstico certero de hipogonadismo masculino, se necesitan niveles bajos de testosterona, pero también síntomas clave", advierte Jayasena. Entre los efectos del hipogonadismo están la disfunción eréctil, disminución de la libido, infertilidad, aumento de peso, osteoporosis y depresión.