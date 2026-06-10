José Abellán, cardiólogo, sobre la mejor fuente de proteína: "Gozan de la mayor evidencia científica; cuantas más consumas, menos riesgo de sufrir un infarto vas a tener"

Cuando se habla de proteínas, muchas personas piensan automáticamente en el pollo, los huevos o la carne roja. Sin embargo, el cardiólogo José Abellán asegura que la mejor fuente proteica para cuidar la salud cardiovascular es otra muy distinta y, además, uno de los alimentos más tradicionales de la dieta mediterránea.

"Sin lugar a dudas, la fuente proteica a priorizar son las legumbres. Son las que gozan de la mayor evidencia científica, que encuentra que cuantas más consumas, menos riesgo de sufrir un infarto vas a tener”, afirma el especialista al repasar cuáles son los alimentos que deberían ocupar un lugar preferente en nuestra alimentación.

La proteína vegetal

Abellán explica que las proteínas deben ser completas, de alta calidad y con buena biodisponibilidad, pero recuerda que no todas las fuentes ofrecen los mismos beneficios para la salud. En el caso de las legumbres, la evidencia científica las relaciona con una reducción del riesgo cardiovascular, lo que las convierte en una opción especialmente recomendable para el consumo habitual.

Alimentos con proteína vegetal. Sam Barnes

Además de aportar proteína vegetal, también proporcionan fibra, vitaminas y minerales que contribuyen a una alimentación equilibrada. Eso sí, recuerda que contienen una mayor cantidad de hidratos de carbono que otras fuentes proteicas, algo que simplemente debe tenerse en cuenta dentro del conjunto de la dieta.

¿Y qué ocurre con la carne y el huevo?

Entre las proteínas de origen animal, el cardiólogo considera que carnes como el pollo, la ternera o la vaca aportan proteínas de buena calidad. Sin embargo, advierte de que la carne roja se ha asociado a un mayor riesgo cardiovascular y de algunos tipos de cáncer cuando se compara con fuentes vegetales, por lo que recomienda limitar su consumo.

Respecto al huevo, reconoce que es una excelente fuente tanto de proteínas como de grasas saludables, pero señala que su consumo aumenta el colesterol total y el colesterol LDL, conocido popularmente como el "colesterol malo", relacionado con el riesgo de infarto. Por ello, aconseja moderar su presencia en la dieta. Mucho más clara es su postura sobre los embutidos y las carnes procesadas, alimentos que recomienda limitar de forma evidente por su peor perfil nutricional.

Filete de ternera madurada en seco de primera calidad con hierbas aromáticas sobre una mesa de madera. Martin Steinthaler | tinefoto.com

Otra opción muy recomendable

Entre los alimentos de origen animal, Abellán destaca especialmente el pescado azul de pequeño tamaño por su contenido en ácidos grasos omega-3 y su menor concentración de mercurio.

Sardinas, caballas, anchoas o boquerones aparecen entre sus opciones preferidas para incorporar proteínas de calidad y grasas saludables sin recurrir a carnes procesadas. Asimismo, dentro de las alternativas vegetales, señala que la soja fermentada, en productos como el tempeh o el miso, constituye otra buena elección.