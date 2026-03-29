Los neurocientíficos coinciden: los sueños más vívidos e intensos hacen que el descanso nocturno se perciba como más profundo y reparador

Un paciente sometiéndose a un estudio del sueño y del descanso nocturno.

Dormir muchas horas no siempre significa descansar bien. Y ahora la ciencia aporta un matiz: la sensación de haber dormido profundamente depende también de cómo sueñas. Un estudio reciente concluye que los sueños más vívidos e intensos hacen que percibas tu descanso como más profundo y reparador, incluso aunque el cerebro esté en fases de sueño ligero.

La investigación publicada en PLOS Biology y liderada por el neurocientífico Giulio Bernardi, desmonta una idea clásica: no todo depende de las fases profundas del sueño. También influye lo que experimentas mientras duermes.

El experimento: medir el sueño y lo que recuerdas al despertar



El equipo de la IMT School for Advanced Studies Lucca diseñó un experimento con 44 adultos sanos que pasaron varias noches en laboratorio.

El método fue el siguiente:

Se registró la actividad cerebral con electroencefalograma (EEG).

Los participantes fueron despertados varias veces por noche.

Siempre en la fase N2 (sueño no REM ligero) .

. Se les preguntó inmediatamente qué estaban experimentando.

Además, debían valorar dos aspectos clave: qué tan profundo sentían que había sido su sueño y su nivel de somnolencia al despertar.

La fase N2 no es la más profunda, pero sí la más frecuente: representa aproximadamente el 50% del tiempo total de sueño.

El hallazgo clave: no es solo cómo duermes, sino qué sueñas



Los resultados sorprendieron a los propios investigadores. Tradicionalmente, se asocia:

Actividad cerebral lenta: sueño profundo.

Actividad rápida (como en vigilia): sueño más ligero.

Sin embargo, el estudio encontró algo distinto:

Sueños vívidos e intensos: mayor sensación de sueño profundo.

Sueños vagos o difusos: percepción de sueño ligero.

Es decir, la calidad subjetiva del descanso no coincide siempre con los indicadores fisiológicos clásicos. En palabras de Giulio Bernardi: "Cuanto más vívido es el sueño, más profundo se siente el sueño".

Qué ocurre en el cerebro cuando soñamos



Aunque los sueños se asocian principalmente a la fase REM, también aparecen en fases como la N2 o incluso en sueño profundo. Durante estos episodios:

Aumenta la actividad cerebral rápida.

rápida. Se activan áreas relacionadas con la percepción y la emoción .

. El cerebro funciona de forma similar al estado de vigilia.

Esto podría explicar por qué los sueños intensos dejan una huella más clara en la memoria y en la sensación posterior de descanso.

Por qué tu percepción del sueño puede engañarte



El estudio apunta a una idea importante: la sensación de haber dormido bien no siempre refleja cómo ha sido realmente el sueño a nivel fisiológico. En otras palabras, puedes haber dormido en fases ligeras, pero si has tenido sueños intensos, percibirás el descanso como más profundo.

Esto tiene implicaciones relevantes para trastornos del sueño, insomnio y evaluación subjetiva del descanso.

Qué significa esto para tu descanso diario



Aunque el estudio no cambia las recomendaciones básicas —como dormir entre 7 y 9 horas—, sí añade un matiz importante: la experiencia mental durante el sueño también importa. No se trata solo de cuánto duermes y en qué fase estás. Sino también de cómo vive tu cerebro ese sueño.

Este trabajo abre la puerta a nuevas líneas de investigación sobre la relación entre experiencia subjetiva, actividad cerebral y calidad del descanso, y plantea una pregunta: ¿Deberíamos medir el sueño solo con datos fisiológicos o también con lo que sentimos al despertar?

Por ahora, la conclusión es que soñar intensamente puede ser una señal de que tu cerebro ha tenido una noche más "reparadora", al menos desde tu propia percepción.