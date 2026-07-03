Los científicos revelan un truco sencillo: puede reducir las garrapatas hasta en un 99%

Las garrapatas se han convertido en un problema cada vez mayor en muchos países, y con el creciente número de casos de la enfermedad de Lyme y otras enfermedades transmitidas por garrapatas, los investigadores buscan métodos sencillos para reducir el riesgo de infección. Ahora, un reciente estudio de la Universidad de Ottawa, en Canadá, sugiere que la solución podría encontrarse en algo tan común como las virutas de madera, según ha publicado Dagens.

Estos investigadores del centro canadiense llevaron a cabo un experimento en zonas recreativas alrededor de la capital canadiense, donde la incidencia de garrapatas ha sido alta durante varios años. En este estudio investigaron el efecto de dos tipos de astillas de madera a lo largo de senderos populares. Un tipo consistía en virutas de madera normales, mientras que el otro fue tratado con el insecticida deltametrina. Los resultados mostraron diferencias significativas.

Las virutas de madera tratadas redujeron el número de garrapatas adultas y ninfas hasta en un 99% durante dos temporadas. E incluso la variante no tratada tuvo un efecto significativo, reduciendo la población en un 48%. Los investigadores estiman que el efecto de las virutas de madera comunes se debe principalmente a su capacidad para crear una barrera seca entre los caminos y la vegetación húmeda.

Y es que las garrapatas dependen de ambientes húmedos para sobrevivir, y el cambio en la superficie dificulta que se desplacen a zonas donde hay presencia humana. "Este estudio demuestra que existen diversas estrategias de gestión ambiental que pueden reducir eficazmente las poblaciones de garrapatas en lugares de importancia estratégica", según ha destacado la profesora Manisha A. Kulkarni, una de las investigadoras participantes en el estudio.

Los resultados están recibiendo mayor atención debido a la creciente incidencia de enfermedades transmitidas por garrapatas. Según las autoridades sanitarias estadounidenses, cada año se registran en Estados Unidos hasta 476.000 casos de la enfermedad de Lyme. Al mismo tiempo, en los países europeos se están experimentando una evolución similar de casos.

Estos investigadores también han destacado que el cambio climático, los inviernos más suaves y el aumento de las poblaciones de ciervos y roedores contribuyen a la propagación de las garrapatas. Por lo tanto, soluciones sencillas como las astillas de madera pueden desempeñar un papel importante en la prevención futura de enfermedades en áreas naturales y también en zonas recreativas.