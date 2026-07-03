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Suena raro, pero es real: un banco italiano acepta ruedas de queso como aval para conceder préstamos
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Suena raro, pero es real: un banco italiano acepta ruedas de queso como aval para conceder préstamos

El queso madura durante meses mientras el productor recibe liquidez inmediata.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de una persona firmando documentos en un banco y otra de un almacén de ruedas de queso.
El banco italiano que acepta ruedas de queso como aval para conceder préstamos.Getty Images

El queso ocupa un lugar privilegiado en la gastronomía italiana. Más allá de ser uno de sus productos más emblemáticos y apreciados en todo el mundo, también representa un enorme valor económico y cultural. Tanto es así que, en Italia, estas enormes ruedas de queso no solo se disfrutan en la mesa, sino que también pueden convertirse en algo tan insólito como la llave para conseguir un préstamo bancario.

En lugar de presentar una vivienda, un coche o una inversión como garantía, algunos productores italianos utilizan sus ruedas de queso como aval para obtener financiación. Es el singular sistema que aplica el banco Credem (Credito Emiliano), que almacena miles de piezas de Parmigiano Reggiano y Grana Padano mientras maduran y concede préstamos para que las queserías puedan seguir produciendo sin esperar años a vender su mercancía.

El sistema funciona a través de Magazzini Generali delle Tagliate, una filial especializada que almacena cientos de miles de ruedas en cámaras con temperatura, humedad y luz cuidadosamente controladas. Según recoge Dairy Reporter, allí el queso madura durante meses mientras el productor recibe liquidez inmediata para seguir elaborando nuevas piezas, sin tener que esperar hasta su venta.

Un aval suculento y rentable

La iniciativa nació en 1953, en plena reconstrucción de la posguerra italiana, cuando Magazzini Generali delle Tagliate comenzó a actuar como avalista y prestamista de dinero. La elaboración de estos quesos requiere grandes cantidades de leche y un proceso de maduración que suele superar los 24 meses, por lo que los productores necesitaban financiación antes de poder comercializar su producto.

Desde entonces, Credem adelanta hasta el 80% del valor de las ruedas, que quedan depositadas como garantía. Si el préstamo no se devuelve, el banco puede vender el queso para recuperar el dinero, aunque los impagos son poco frecuentes. De este modo, el banco no solo actúa como financiador, sino también como guardián de un producto suculento que, con el tiempo, puede incluso aumentar su valor en el mercado.

Hoy, más de siete décadas después, este sistema sigue funcionando como una rareza eficaz dentro del mundo financiero italiano, combinando tradición agrícola y banca moderna. Más concretamente, en los almacenes del Credem se custodian actualmente alrededor de medio millón de ruedas de Parmigiano Reggiano, valoradas en cientos de millones de euros, convirtiendo al queso en uno de los avales más singulares del sistema financiero europeo.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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