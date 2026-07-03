Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sarissa, 30 años, arrastra 44.000 euros de deuda desde que pidió su primer microcrédito a los 18: "La vergüenza es absurda, no estamos solos"
Sociedad
Sociedad

Sarissa, 30 años, arrastra 44.000 euros de deuda desde que pidió su primer microcrédito a los 18: "La vergüenza es absurda, no estamos solos"

“Era demasiado joven y no tenía ni idea de cómo administrar el dinero”, asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer organizando sus facturas y calculando cuánto tiene que pagar
Una mujer pone sus facturas encima de la mesa y calcula cuánto tiene que pagar de deuda.Getty Images

A los 18 años, cuando la mayoría apenas empieza a entender cómo funciona el dinero, Sarissa Minkkinen ya había entrado en una dinámica que no supo frenar. Lo que comenzó como pequeños préstamos para salir del paso se convirtió, con los años, en una deuda que hoy supera los 44.000 euros y condiciona su vida diaria. Hoy, su vida transcurre entre presupuestos estrictos y el intento diario de romper un ciclo que empezó demasiado pronto.

Sarissa tiene 30 años, una familia estable y dos hijos pequeños, pero también carga con una mochila financiera difícil de desprender. Todo empezó en 2014, cuando empezó a recurrir a microcréditos para cubrir gastos cotidianos y planes de fin de semana. Sin experiencia financiera y rodeada de un entorno que normalizaba el consumo a crédito, pronto encadenó préstamos para pagar otros préstamos, entrando en una espiral que en pocos meses ya era difícil de controlar.

Recién independizada y estudiando en el extranjero gracias a una beca, Sarissa se encontró de golpe gestionando por primera vez su propio dinero, sin herramientas ni experiencia para hacerlo. “Era demasiado joven y no tenía ni idea de cómo administrar el dinero”, asegura Sarissa en declaraciones recogidas por Ilta-Sanomat. A partir de ahí, los préstamos rápidos se convirtieron en una solución habitual hasta llegar a la situación actual.

  Imagen de archivo de una mujer metiendo dinero en una hucha.BOY_ANUPONG

“Todo está a nombre de mi pareja”

En pocos meses, la deuda creció hasta volverse inasumible. A los préstamos rápidos se sumaron compras a plazos, tarjetas de crédito y gastos básicos financiados a crédito. “Me sentí terriblemente avergonzada. Mis padres siempre nos habían dicho a mis hermanos y a mí que, sin importar lo que hiciéramos, cuidáramos bien nuestras finanzas”, cuenta al confesar que tuvo que dejar que deudas de alrededor de 10.000 euros fueran a ejecución hipotecaria.

A los 20 años, Sarissa decidió que su vida tenía que cambiar, por lo que se mudó a otra ciudad para estudiar y se distanció de su anterior circulo social. A partir de entonces, periodos de empleo fijo se alternaron con desempleo y cuidados familiares, mientras los intereses y nuevas obligaciones seguían acumulándose, hasta llegar a los 44.000 euros. Ahora Sarissa lleva una vida normal con su esposo e hijos en Laukaa.

“Todo está a nombre de mi pareja”, reconoce, al explicar cómo su historial financiero condiciona decisiones familiares. La mujer asegura que le daba vergüenza no haber podido comprarles cochecitos caros ni ropa de marca a sus hijos. “Ya no me considero mala persona, sino que mi situación es el resultado de una serie de desafortunadas coincidencias”, confiesa y admite que, pese a todo, sigue intentando reconciliar esa sensación de culpa con la realidad de su situación actual.

Hoy, Sarissa trata de reconstruir su estabilidad con una reorganización financiera en marcha y una disciplina estricta en el gasto. “La vergüenza es absurda, porque actualmente hay un número récord de personas en Finlandia que se enfrentan a la ejecución hipotecaria. No estamos solos”, reflexiona, convencida de que hablar del problema es también una forma de empezar a resolverlo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para mivet

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos