La carta al director de 'El País' para despedir a una joven que emociona con solo leerla: "Nadie debería morirse con 29 años"

María Fernández, una mujer de Jerez de la Frontera, ha emocionado a todo el mundo con la carta al director de El País que ha enviado y que se ha publicado este jueves. Su testimonio, reflexionando sobre el fallecimiento de una persona de 29 años, ha cautivado en la red social de X.

"Nadie debería morirse con 29 años", ha titulado Fernández, que entonces se ha abierto para expresar sus sentimientos. "Nunca imaginé que haría un Bizum para pagar tu corona de flores", ha comenzado diciendo.

Fernández ha proseguido recordando a la persona fallecida de una emocionante forma: "Éramos muchas y, al final, nos tocaron 10,60 euros a cada una. Qué absurdo. Con 29 años no debería hacer falta comprar una corona de flores".

"Hay quienes han decidido tatuarse tus flores favoritas. Yo no sé hacerlo. No tengo palabras. Y no me parece justo. Te voy a echar muchísimo de menos, R", ha rematado la autora del texto en una breve pero preciosa despedida.

El profesor de Lengua y Literatura Sergio Mira Jordán ha sido el que ha compartido el texto en su perfil de Twitter con un bonito mensaje: "Hoy solo tenéis que leer esto. Un fuerte abrazo, María".

Otra emocionante carta

Además, en esas mismos cartas al director, también se ha enviado una titulada "solidaridad con Venezuela" tras el doble terremoto de la semana pasada. "Las desgracias casi siempre se ceban con los más pobres, como está ocurriendo en Venezuela, tras el doble terremoto. El país caribeño, a pesar de ser rico en petróleo, minerales, etc., es desde hace años un Estado fallido, sin apenas sanidad, hospitales, centros de salud, médicos. Una situación que han agravado las sanciones internacionales, afectando sobre todo a los más débiles", ha comenzado diciendo el zaragozano Luis Solanas.

El autor ha proseguido diciendo que "toda la ayuda será poca, especialmente la más urgente, para intentar salvar a las personas aún con vida, sepultadas bajo los escombros, mientras el tiempo corre en su contra".

"La ayuda internacional ha reaccionado con rapidez, pero la escasez de medios, sobre todo de maquinaria, hace que todo sea más difícil. Por eso es importante seguir enviando ayuda de todo tipo: alimentos no perecederos, ropa, medicinas. No olvidemos que los venezolanos son nuestros hermanos y que, a mediados del siglo pasado, acogieron a muchos españoles cuando más lo necesitaban", ha recordado en otra aplaudida carta.