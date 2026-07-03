Estas son las principales trampas para turistas del mundo: la tercera está en España

Hay destinos que aparecen una y otra vez en las listas de lugares imprescindibles para visitar al menos una vez en la vida. Sin embargo, la experiencia real no siempre está a la altura de la postal. Las aglomeraciones, los precios desorbitados y la pérdida de autenticidad han convertido algunos de los enclaves más famosos del planeta en auténticas decepciones para muchos viajeros.

Eso es precisamente lo que refleja un estudio de Nomad eSIM, que ha analizado miles de reseñas publicadas en TripAdvisor para identificar las atracciones que más veces son calificadas como una auténtica "trampa para turistas".

El informe, actualizado con datos de este mismo 2026, revela cuáles son los lugares que más frustración generan entre quienes los visitan. Y España no sale precisamente bien parada. De hecho, una de sus calles más emblemáticas aparece en el podio mundial.

Las Ramblas, entre las mayores decepciones para los viajeros

Según el informe, Las Ramblas de Barcelona ocupan el tercer puesto del ranking de las mayores trampas para turistas del mundo, solo por detrás de Fisherman's Wharf, en San Francisco, y Temple Bar, en Dublín.

El estudio señala que las críticas negativas sobre el emblemático paseo barcelonés han aumentado respecto al año anterior, hasta alcanzar las 969 reseñas que lo califican como una experiencia decepcionante. Entre los motivos más repetidos aparecen los carteristas, los precios elevados de muchas terrazas y comercios y la sensación de que el lugar ha perdido gran parte de su identidad local.

Para los autores del informe, Las Ramblas se han convertido en uno de los mayores símbolos de los efectos del turismo de masas, una imagen que coincide con el creciente debate que vive Barcelona sobre la presión turística.

Un fenómeno que se extiende por todo el mundo

El ranking evidencia que el problema no afecta únicamente a España. La Torre Eiffel, en París, protagoniza la mayor subida de la clasificación al pasar del noveno al cuarto puesto en apenas un año, mientras que el London Eye, la Fontana di Trevi o Checkpoint Charlie, en Berlín, también figuran entre las atracciones que más decepcionan a los visitantes.

Entre los motivos se encuentra el auge de las redes sociales, que ha contribuido a convertir muchos de estos lugares en destinos virales que terminan desbordados por la afluencia de turistas. El resultado, sostienen los autores, es una experiencia cada vez más marcada por las colas, los precios elevados y la sensación de que el atractivo original ha quedado eclipsado por la masificación.

El informe concluye que el reto para muchos destinos ya no consiste en atraer más visitantes, sino en conseguir que la experiencia responda a las expectativas que ellos mismos han contribuido a generar.