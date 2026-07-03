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Estas son las principales trampas para turistas del mundo: la tercera está en España
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Estas son las principales trampas para turistas del mundo: la tercera está en España

Sin rodeos: lo califican de "decepcionante".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Fisherman's Wharf, en San Francisco.
Fisherman's Wharf, en San Francisco.GETTY

Hay destinos que aparecen una y otra vez en las listas de lugares imprescindibles para visitar al menos una vez en la vida. Sin embargo, la experiencia real no siempre está a la altura de la postal. Las aglomeraciones, los precios desorbitados y la pérdida de autenticidad han convertido algunos de los enclaves más famosos del planeta en auténticas decepciones para muchos viajeros.

Eso es precisamente lo que refleja un estudio de Nomad eSIM, que ha analizado miles de reseñas publicadas en TripAdvisor para identificar las atracciones que más veces son calificadas como una auténtica "trampa para turistas".

El informe, actualizado con datos de este mismo 2026, revela cuáles son los lugares que más frustración generan entre quienes los visitan. Y España no sale precisamente bien parada. De hecho, una de sus calles más emblemáticas aparece en el podio mundial.

Las Ramblas, entre las mayores decepciones para los viajeros

Según el informe, Las Ramblas de Barcelona ocupan el tercer puesto del ranking de las mayores trampas para turistas del mundo, solo por detrás de Fisherman's Wharf, en San Francisco, y Temple Bar, en Dublín.

El estudio señala que las críticas negativas sobre el emblemático paseo barcelonés han aumentado respecto al año anterior, hasta alcanzar las 969 reseñas que lo califican como una experiencia decepcionante. Entre los motivos más repetidos aparecen los carteristas, los precios elevados de muchas terrazas y comercios y la sensación de que el lugar ha perdido gran parte de su identidad local.

Para los autores del informe, Las Ramblas se han convertido en uno de los mayores símbolos de los efectos del turismo de masas, una imagen que coincide con el creciente debate que vive Barcelona sobre la presión turística.

Un fenómeno que se extiende por todo el mundo

El ranking evidencia que el problema no afecta únicamente a España. La Torre Eiffel, en París, protagoniza la mayor subida de la clasificación al pasar del noveno al cuarto puesto en apenas un año, mientras que el London Eye, la Fontana di Trevi o Checkpoint Charlie, en Berlín, también figuran entre las atracciones que más decepcionan a los visitantes.

Entre los motivos se encuentra el auge de las redes sociales, que ha contribuido a convertir muchos de estos lugares en destinos virales que terminan desbordados por la afluencia de turistas. El resultado, sostienen los autores, es una experiencia cada vez más marcada por las colas, los precios elevados y la sensación de que el atractivo original ha quedado eclipsado por la masificación.

El informe concluye que el reto para muchos destinos ya no consiste en atraer más visitantes, sino en conseguir que la experiencia responda a las expectativas que ellos mismos han contribuido a generar.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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