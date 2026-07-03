Un megapuente colgante de 620 metros de largo y 4,6 millones de euros para frenar la despoblación: el valle de Rebra proyecta uno de los puentes colgantes más altos de Europa

Mientras buena parte de las zonas rurales europeas buscan fórmulas para combatir la despoblación y atraer inversión, un pequeño municipio de Rumanía ha decidido apostar por una infraestructura tan llamativa como ambiciosa. Su propuesta pasa por levantar un gigantesco puente colgante que aspira a convertirse en uno de los más espectaculares de Europa.

El proyecto se desarrollará en el valle de Rebra, en los Cárpatos Orientales, y con una apuesta de 4,6 millones de euros de inversión, pretende convertir a Parva, una localidad todavía poco conocida internacionalmente, en un nuevo reclamo para el turismo de naturaleza y aventura.

Según recoge el medio alemán Focus, las autoridades locales ya han firmado el contrato para la planificación y ejecución de una obra que, además de convertirse en un icono turístico, busca generar oportunidades económicas en una zona afectada por la pérdida de población.

Un puente para cambiar el futuro de una comarca

La futura pasarela tendrá una longitud aproximada de 620 metros y cruzará el valle de Rebra a unos 300 metros de altura, lo que la situaría entre los puentes colgantes peatonales más altos de Europa.

El proyecto forma parte de una estrategia para potenciar el turismo en el Parque Nacional de las Montañas Rodna, uno de los espacios naturales más destacados del país. La idea es atraer visitantes durante todo el año y favorecer la actividad económica de los municipios del entorno.

El alcalde de Parva, Ioan Strugari, no ocultó su entusiasmo al anunciar la iniciativa. "Un nuevo sueño se hace realidad, uno que transformará Parva, un lugar poco conocido, en un destino atractivo para los jóvenes", aseguró.

Aspiración europea con participación ciudadana

El consistorio quiere implicar a los vecinos incluso antes de que comiencen las obras. Los residentes podrán proponer nombres para el futuro puente y participar posteriormente en una votación para elegir el definitivo.

Aunque el proyecto rumano promete situarse entre los más impresionantes del continente, el récord europeo sigue correspondiendo al Titlis Cliff Walk, en Suiza, una pasarela situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. A escala mundial, la referencia continúa siendo el puente del Gran Cañón de Huajiang, en China. Sin embargo, el objetivo de Parva no es batir récords absolutos, sino convertir una gran infraestructura en una herramienta para revitalizar un territorio que busca en el turismo una vía para frenar la despoblación.