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Un megapuente colgante de 620 metros de largo y 4,6 millones de euros para frenar la despoblación: el valle de Rebra proyecta uno de los puentes colgantes más altos de Europa
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Un megapuente colgante de 620 metros de largo y 4,6 millones de euros para frenar la despoblación: el valle de Rebra proyecta uno de los puentes colgantes más altos de Europa

Una nueva atracción turística en Europa.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una imagen de un puente.
Una imagen de un puente.Amit Basu

Mientras buena parte de las zonas rurales europeas buscan fórmulas para combatir la despoblación y atraer inversión, un pequeño municipio de Rumanía ha decidido apostar por una infraestructura tan llamativa como ambiciosa. Su propuesta pasa por levantar un gigantesco puente colgante que aspira a convertirse en uno de los más espectaculares de Europa.

El proyecto se desarrollará en el valle de Rebra, en los Cárpatos Orientales, y con una apuesta de 4,6 millones de euros de inversión, pretende convertir a Parva, una localidad todavía poco conocida internacionalmente, en un nuevo reclamo para el turismo de naturaleza y aventura.

Según recoge el medio alemán Focus, las autoridades locales ya han firmado el contrato para la planificación y ejecución de una obra que, además de convertirse en un icono turístico, busca generar oportunidades económicas en una zona afectada por la pérdida de población.

Un puente para cambiar el futuro de una comarca

La futura pasarela tendrá una longitud aproximada de 620 metros y cruzará el valle de Rebra a unos 300 metros de altura, lo que la situaría entre los puentes colgantes peatonales más altos de Europa.

El proyecto forma parte de una estrategia para potenciar el turismo en el Parque Nacional de las Montañas Rodna, uno de los espacios naturales más destacados del país. La idea es atraer visitantes durante todo el año y favorecer la actividad económica de los municipios del entorno.

El alcalde de Parva, Ioan Strugari, no ocultó su entusiasmo al anunciar la iniciativa. "Un nuevo sueño se hace realidad, uno que transformará Parva, un lugar poco conocido, en un destino atractivo para los jóvenes", aseguró.

Aspiración europea con participación ciudadana

El consistorio quiere implicar a los vecinos incluso antes de que comiencen las obras. Los residentes podrán proponer nombres para el futuro puente y participar posteriormente en una votación para elegir el definitivo.

Aunque el proyecto rumano promete situarse entre los más impresionantes del continente, el récord europeo sigue correspondiendo al Titlis Cliff Walk, en Suiza, una pasarela situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. A escala mundial, la referencia continúa siendo el puente del Gran Cañón de Huajiang, en China. Sin embargo, el objetivo de Parva no es batir récords absolutos, sino convertir una gran infraestructura en una herramienta para revitalizar un territorio que busca en el turismo una vía para frenar la despoblación.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

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Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

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Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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