Los médicos alertan sobre el riesgo detrás de la ropa interior femenina y piden elegir siempre este tipo

Elegir la ropa interior no es siempre fácil, pues existe una amplia variedad de diseños, materiales y marcas entre las que elegir. Y aunque la mayoría de personas no tienen en cuenta aspectos como el tejido, conocer este dato resulta fundamental, pues no solo afecta a la comodidad, sino también a la salud de la propia persona.

Materiales como el algodón son mucho más transpirables que otras fibras y además acumulan mucha menos humedad, lo que ayuda a reducir la irritación y la probabilidad de infecciones. Por el contrario, el nailon, aunque ayuda a eliminar el sudor, puede retener el calor en el cuerpo, lo que puede provocar irritación.

Este contraste se debe al tipo de fibras del que cada uno está compuesto. Mientras que el algodón es una materia prima natural y se considera mucho más suave, el nailon está compuesto de materiales sintéticos y suele combinarse con elastano para hacer que sean más flexibles. A pesar de ello, cuando se mojan, las bragas de algodón pueden permanecer mojadas durante más tiempo que las de nailon, que absorben el sudor.

De este modo, tal y como subrayan médicos de diferentes centros al medio medonet.pl, la mejor opción a la hora de comprar la ropa interior femenina es que sea de fibras naturales. Finalmente, a la hora de lavar las bragas, se aconseja que se haga a temperaturas altas o utilizando el programa de desinfección, siempre que el fabricante lo avale.