Miguel Assal, experto en primeros auxilios, alerta sobre el infarto en las mujeres: "En Urgencias les dicen que es ansiedad, pero en realidad están sufriendo un problema cardíaco"

El infarto no siempre se manifiesta de la misma forma en hombres y mujeres. Así lo ha explicado Miguel Assal, experto en primeros auxilios, durante su participación en el pódcast Roca Proyect, donde puso el foco en una realidad que, según asegura, sigue provocando retrasos en el diagnóstico de muchas pacientes.

Aunque los síntomas clásicos, como el dolor opresivo en el pecho, pueden aparecer en ambos sexos, Assal señala que en las mujeres existen manifestaciones que con frecuencia pasan desapercibidas o se atribuyen a otras causas.

Una indigestión que puede esconder un infarto

Uno de los signos que más preocupa al divulgador es la aparición de una sensación de indigestión intensa o un dolor en la boca del estómago que la mujer nunca había experimentado antes. Según explica, muchas pacientes acuden a los servicios de Urgencias con ese malestar y reciben inicialmente un diagnóstico de ansiedad, estrés o problemas digestivos, siendo dadas de alta.

Una persona sufre un infarto Getty Images

Sin embargo, algunas regresan horas después con un infarto ya establecido. Assal asegura que esta situación queda reflejada en los numerosos testimonios que ha recibido tras publicar vídeos sobre este tema en redes sociales, donde muchas mujeres relatan experiencias similares vividas por ellas o por familiares.

Dolor en la espalda, cuello o mandíbula

Además del malestar digestivo, el experto recuerda que existen otros síntomas que deben hacer sospechar un posible problema cardíaco. Entre ellos destaca el dolor que se irradia hacia la espalda, así como molestias en el cuello o la mandíbula, síntomas que pueden aparecer tanto en hombres como en mujeres.

Sin embargo, en estas últimas pueden cobrar una mayor relevancia al presentarse junto a manifestaciones menos típicas. También pueden aparecer sudoración, sensación de falta de aire o un malestar general que no siempre se identifica de inmediato como un problema cardiovascular.

El retraso en el diagnóstico aumenta el riesgo

Durante la conversación, Assal planteó que existe una tendencia a infravalorar los síntomas cardíacos en las mujeres, lo que puede traducirse en un retraso del diagnóstico. Aunque reconoce que la incidencia del infarto es menor en mujeres que en hombres en determinadas franjas de edad, recuerda que sus consecuencias pueden ser más graves cuando el tratamiento no llega a tiempo.

una mujer con la mano en el pecho OlgaPankova

Por ello, insiste en que, ante una sospecha clínica, es fundamental realizar pruebas que permitan descartar un síndrome coronario agudo, como un electrocardiograma y una analítica con determinación de troponinas, un marcador utilizado para detectar daño en el músculo cardíaco.

La importancia de no normalizar los síntomas

El experto anima a las mujeres a prestar atención a síntomas inusuales, especialmente cuando aparecen de forma repentina y sin una causa aparente, y a insistir en una valoración médica si el malestar persiste o empeora.

El infarto puede manifestarse de forma diferente según la persona y que reconocer precozmente los síntomas sigue siendo una de las claves para mejorar el pronóstico y reducir las complicaciones. Ante cualquier sospecha de infarto, la recomendación es acudir de inmediato a los servicios de emergencias o llamar al 112.