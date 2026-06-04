Miguel Assal, experto en emergencias, alerta sobre una señal en la piel de los niños: “Esta línea roja nunca deberías ignorarla”

Una simple línea roja que aparece sobre la piel puede ser la señal de una infección que requiere atención médica urgente. Así lo advierte Miguel Assal, experto en emergencias y divulgador en redes sociales @miguelassal, quien ha compartido un vídeo en TikTok de concienciación sobre la linfangitis, una afección que puede convertirse en un problema grave si no se trata a tiempo.

"Esta línea roja en la piel de tu hijo nunca deberías ignorarla. Es la llamada linfagitis, inflamación de los vasos linfáticos causada por una infección bacteriana", explica Assal. La linfangitis es una infección de los vasos linfáticos que suele derivar de una infección aguda de la piel causada por bacterias, principalmente estreptococos.

La inflamación provoca la aparición de líneas rojas que avanzan desde la zona infectada hacia los ganglios linfáticos más cercanos. Según detalla el experto, "se suele dirigir, dependiendo de la extremidad, si es en el brazo hacia la axila, si es en la pierna hacia la ingle". Esta señal indica que la infección está avanzando y necesita tratamiento médico.

Primer plano de la mano. Getty Images

Un signo de que la infección puede empeorar

La linfangitis puede ser una complicación de algunas infecciones bacterianas de la piel y de los tejidos blandos. Además de las características líneas rojas, puede provocar fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, malestar general, pérdida de apetito, dolores musculares y ganglios inflamados y sensibles.

Assal advierte de la importancia de actuar con rapidez: "Esto nos indica que la infección necesita tratamiento antibiótico urgente, porque en el peor de los casos podría pasar al torrente sanguíneo y provocar una septicemia, y eso puede ser letal".

Los especialistas señalan que las bacterias pueden extenderse desde los vasos linfáticos al torrente sanguíneo, generando complicaciones potencialmente mortales si no se inicia el tratamiento adecuado.

Un niño pequeño se siente mal después de una lesión física en la pierna. Getty Images

La importancia de acudir al médico cuanto antes

El tratamiento de la linfangitis suele incluir antibióticos por vía oral o intravenosa para combatir la infección. También pueden emplearse analgésicos, antiinflamatorios y compresas frías para aliviar los síntomas.

La clave, según los expertos, es no restar importancia a esta señal cutánea. "Acuérdate de esta imagen y no lo dejes pasar", insiste Miguel Assal. La detección precoz y el tratamiento oportuno suelen permitir una recuperación completa, aunque la inflamación puede tardar semanas o incluso meses en desaparecer por completo.