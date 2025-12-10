Este pediatra de Huesca lo tiene clarísimo: podrías pasarte un mes entero comiendo este alimento y cubrir tus necesidades

El pediatra especializado en nutrición Jorge García-Dihinx, muy activo en Instagram, ha publicado un vídeo que arranca con una pregunta de las que no se olvidan: “¿Sabías que hay un alimento tan completo que podrías estar un mes comiendo solo ese alimento y estar perfectamente nutrido?”. Lo dice sin pestañear y añade que no se refiere ni a la leche materna ni a los huevos, para evitar malentendidos antes de entrar al grano.

García-Dihinx utiliza ese arranque para presentar lo que él cree que es "el alimento más completo” y que considera imprescindible en una dieta para este invierno: las sardinas. Lo presenta con entusiasmo contagioso y un nivel de detalle que convierte cualquier nevera en terreno científico. "Es un alimento que proporciona toda la proteína necesaria, omega 3, calcio, vitamina D, B12, yodo, creatina y, encima, Q10 si tomas estatinas", resume.

El pediatra menciona incluso el experimento del científico de Harvard Nick Norwich, que decidió comer mil unidades de ese alimento durante un mes para comprobar sus efectos. “Esto equivale a tener tres al día, que son unas 2.000 calorías por día”, explica antes de subrayar que “sus niveles de omega 3 subieron por las nubes”. A partir de ahí, encadena argumentos con la naturalidad de quien lo tiene muy estudiado.

En su repaso de beneficios asegura que "ese alimento tienes toda la proteína disponible. Tienes el calcio de la espina y la vitamina E de los pescados azules, fundamental ahora en invierno. También tienes las vitaminas A y E, ricas en antioxidantes”. García-Dihinx insiste en que su consumo reduce la necesidad de suplementos: “Si lo tomas con frecuencia, podrías no necesitar suplementar con omega 3. Tampoco necesitarías suplementar con creatina. Tienes 5 gramos de creatina por cada 5 gramos”, afirma, para reforzar la idea de que impulsa la masa muscular y el rendimiento físico sin demasiadas complicaciones

Después menciona minerales como selenio, magnesio, potasio, hierro e yodo —“para tu tiroides”—, además del conocido calcio de la espina y también invita a comérselo entero, sin miramientos: “Cuando comes este alimento entero con su espina, te estás comiendo uno lo mismo entero. Huesos, piel, músculo, órganos…”. Esa combinación, según explica, hace que la pieza se convierta en una especie de multivitamínico natural al que no le falta de nada.

En el tramo final, García-Dihinx vuelvee al tono pedagógico de su perfil. Recuerda que las sardinas son ricas en coenzima Q10, esencial para que las mitocondrias puedan producir energía y especialmente útil cuando la edad —o las estatinas— aprietan. Otro vídeo más y otra demostración de que, a veces, la última revolución nutricional llega en lata.