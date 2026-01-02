Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Liesje, 18 años, anda 5 kilómetros y no puede caminar durante días por su enfermedad: "Solía ​​soñar con ser azafata de vuelo"
Sociedad
Sociedad

Liesje, 18 años, anda 5 kilómetros y no puede caminar durante días por su enfermedad: "Solía ​​soñar con ser azafata de vuelo"

A pesar de las dificultades, no deja que nada le detenga.

Carlos Ramos
Carlos Ramos
Una joven dolorida tras una caminata.
Una joven dolorida tras una caminata.Konstantin Postumitenko

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física de intensidad moderada o vigorosa, como puede ser andar, para los adultos, incluidos los que tienen afecciones crónicas o discapacidad, así como 60 minutos para los niños y adolescentes. 

En cuanto a la caminata, la cifra de los 10.000 pasos ha quedado relegada a un segundo plano y se recomienda a las personas mayores realizar entre 6.000 y 8.000 diarios, si bien las personas más jóvenes pueden alcanzar cotas más altas. 

De acuerdo a un estudio publicado en Jamal Internal Medicine apuntó que caminar al menos 7.000 pasos al día puede marcar una diferencia positiva a la hora de reducir el riesgo de mortalidad en adultos. 

El caso de una joven de 18 años con una enfermedad

La situación de Liesje Kist es bien distinta. Esta joven de 18 años padece la enfermedad de las mariposas, lo que, de acuerdo a sus declaraciones en el medio de Países Bajos, DS Detentor, andar 5 kilómetros le supone estar sin caminar varios días.

"Tengo epidermólisis ampollosa. Es una afección cutánea hereditaria que la vuelve extremadamente frágil. Incluso la más mínima fricción o presión puede causar ampollas y llagas. Esto se debe a que las capas de mi piel no se adhieren correctamente", subraya.

La joven, quien "solía soñar con ser azafata de vuelo, pero sé que no es viable", cuenta con el apoyo de sus amigos, con el que está planeando su viaje de fin de estudios, quienes han adaptado la localización del apartamento a las necesidades de Liesje: "Vamos a salir. Ya veremos cómo va. No sé si podré salir todos los días. Y definitivamente necesito buenos zapatos", afirma.

Durante años, la pregunta que más le han hecho es si es contagiosa, la cual sostiene que no es agradable, pero siempre responde con educación y respeto: "Les explico lo que es. Y que no es contagioso", apostilla. 

Nada le detiene 

Kist afirma que la enfermedad ha ido remitiendo con el paso de los años: "Tengo menos heridas en la cara y puedo caminar más. Es genial, sobre todo porque uno se siente más inseguro durante la pubertad". 

Después de pasar varias temporadas de su infancia postrada en una silla de ruedas sin tan siquiera recorrer distancias cortas y sufriendo todavía más en verano, para quien una picadura de mosquito hace que "al día siguiente tengo todo el brazo lleno de ampollas", no deja que nada la detenga. 

"Me ha fortalecido aún más. Simplemente está ahí. No puedo cambiarlo, así que no voy a darle vueltas negativamente a eso todos los días. ¿Qué hago entonces? ¿Quedarme en casa? Quiero hacer lo que hacen los demás y no ser diferente", concluye la joven, que el año que viene se debate entre estudiar Ciencias Políticas o Historia. 

Carlos Ramos
Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 