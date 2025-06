Soy técnica en nutrición y siempre tengo cuidado con estos mensajes que demonizan la fruta

Hay una serie de mensajes relacionados con la dieta que demonizan la fruta , con ello, boicotean tu dieta. Sobre ello advierte la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón.

"En plena temporada de frutas, resurgen titulares como 'Éstas son las peores frutas si estás intentando perder peso' o 'Evita estas frutas si quieres adelgazar' y como técnica en nutrición, quiero decirlo con claridad: estos mensajes no tienen nada que ver con salud, y sí mucho con la cultura de dieta", afirma esta experta.

"¿Desde cuándo la fruta es “el enemigo”?", se pregunta esta experta. "Frutas como el plátano, las uvas, el mango o la sandía suelen aparecer en esas listas negras por su contenido en azúcares naturales. Pero se olvida lo esencial: el contexto lo es todo. Una fruta entera aporta agua, fibra, micronutrientes esenciales y fitonutrientes con efectos protectores", responde.

Y añade que, en efecto, "tienen azúcares, pero dentro de una matriz natural que modula su absorción, no comparable al azúcar libre o añadido, por lo que culpar a la fruta del aumento de peso es una simplificación sin base científica sólida".

Estos mensajes que hay detrás de este discurso "no hablan de salud", afirma la nutricionista. "Hablan de control, de restricción, de pérdida de peso rápida y del viejo miedo a los carbohidratos. Son parte de la narrativa de la cultura de dieta, que reduce nuestro valor a una cifra en la báscula y clasifica alimentos como “buenos” o “malos” según su impacto en esa cifra".

Y lo peor, añade, es que generan culpa y confusión: "¿cómo algo que crece en la naturaleza, que es saciante y que forma parte de los patrones alimentarios más saludables del mundo, va a ser dañino?". Es más, agrega que "la ciencia asocia el consumo de frutas de forma consistente con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, la reducción del riesgo de ciertos tipos de cáncer, el mejor control glucémico en personas con diabetes tipo 2, una mayor saciedad y mejor regulación del apetito, así como con una mejor calidad de la dieta global".

"En ningún estudio serio", asevera esta experta, "se ha demostrado que comer fruta entera de forma regular boicotee ningún proceso metabólico, más bien al contrario, suele acompañar a hábitos protectores y sostenibles a largo plazo".

Así que, Ana Luzón recuerda que "lo que realmente “boicotea” tu salud es el miedo a comer": "Es creer que para cuidarte debes vivir en alerta, evitar alimentos naturales y pensar que todo lo que comes tiene que estar validado por una app de calorías o por el último titular viral", afirma. "Así que la fruta no es tu enemiga. Lo es un modelo que te hace dudar de ella", añade.

Así que, en conclusión, Luzón te aconseja que "no dejes que titulares alarmistas te alejen de alimentos que tu cuerpo reconoce, agradece y disfruta". "Comer fruta no es un acto de sabotaje, es un acto de autocuidado, porque no se trata de comer perfecto, sino de comer con confianza, conexión y sentido común", recuerda.