Un turista sorprende con su trucazo para mantener la luz en su habitación de hotel cuando se marcha

Uno de los problemas más habituales entre los huéspedes es que muchos hoteles entregan una única tarjeta que sirve tanto para abrir la puerta como para activar la electricidad de la habitación. Al salir y llevarse esta tarjeta consigo, la corriente se corta y no es posible dejar cargando dispositivos electrónicos o dejar funcionando el aire acondicionado para mantener un clima frío entre las cuatro paredes.

Este pequeño gran inconveniente resulta especialmente molesto para quienes viajan solos, ya que estas personas solo reciben una única tarjeta con la que entrar al habitáculo. Por ello, el viajero Wilmer Comas ha compartido en un vídeo de TikTok la solución perfecta para hacer frente a este problema. Se trata de un remedio casero de lo más sencillo e infalible que permite poder irse de la habitación sin perder la electricidad.

Tal y como explica el autor del clip, basta con introducir en esa ranura cualquier otra tarjeta de plástico de tamaño similar para mantener la energía encendida mientras se está fuera. El mecanismo que usan los hoteles se trata de un lector que actúa como interruptor maestro para ahorrar energía cuando la habitación está vacía. Este sistema corta la corriente al extraer la tarjeta para evitar consumos innecesarios.

¿Funciona siempre?

En muchos alojamientos basta con una tarjeta rígida del tamaño adecuado para el lector correspondiente, valiendo un abono de transporte público o el propio documento de identidad. Sin embargo, en otros lugares la ranura está diseñada para leer una banda magnética o un chip específico, por lo que sólo la tarjeta emitida por el hotel tendrá efecto. Por ello, esta práctica no es infalible en establecimientos con tecnología RFID o llaves codificadas.

Lo cierto es que la mayoría de los hoteles carece todavía de esta tecnología, por lo que este truco puede ser aprovechado en muchas ocasiones. Este método permite dejar cargando móviles, ordenadores o mantener el aire acondicionado en verano sin necesidad de permanecer en la habitación y sin gastar dinero extra. La táctica se ha hecho viral en redes sociales por su sencillez y eficacia.

No obstante, también existe una alternativa más formal y segura para todos aquellos que quieran salir de la habitación pero no tener que prescindir de la corriente ni la electricidad: pedir a recepción una segunda tarjeta al hacer el check-in, algo que en muchos hoteles no suele suponer ningún problema cuando se viaja solo. De esta forma, se evitan malentendidos y se garantiza el correcto funcionamiento de las instalaciones.