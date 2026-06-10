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7 iglesias deslumbrantes escondidas en pueblos pequeños de España
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MIRAVET, SPAIN - MAY 3: A view of the castle of Templar origin, the church, the medieval town on the banks of the Ebro river, on May 3, 2024 in Miravet, Cataluña, Spain. (Photo by Xurxo Lobato/Getty Images)

7 iglesias deslumbrantes escondidas en pueblos pequeños de España

Ahora que el Papa visita estos días nuestro país, son muchos los que han vuelto a recordar el encanto de  estos templos, muchos de los cuales están situados en lugares inesperados e idílicos.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="Historic castle and church medieval village of Biel, Cinco Villas, Zaragoza province, Aragon, Spain, Europe. (Photo by: Geography Photos/Universal Images Group via Getty Images)""
Biel, un tesoro medieval en mitad del campoLa histórica iglesia medieval y el castillo de Biel, en Cinco Villas, Zaragoza es un templo de tres tramos y cabecera poligonal.  El conjunto monumental es uno de los más bellos medievales de la zona.Geography Photos/Universal Image
alt="alt="Church and former monastery of San Agustin, San Cristobal de La Laguna, Tenerife, Spain. (Photo by: Bildagentur-online/Universal Images Group via Getty Images)""
  San Agustín, el tesoro de La LagunaEntre los múltiples tesoros que se encuentran en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, están la Iglesia y el Monasterio de San Agustín, situados en la localidad de San Cristobal de La Laguna.Bildagentur-online/Universal Ima
alt="alt="View of Interpretation Center Nature Park Lobos River Canyon from Castle Ucero and the access road from there to the Lobos River Canyon, Soria, Spain. (Photo by Cristina Arias/Cover/Getty Images)""
  La huella de los templarios en el cañón del Río LobosEn mitad del magnífico Cañón del Río Lobos, en Soria, está casi de incógnito la Ermita de San Bartolomé. Es un peculiar templo de origen templario construido en el primer cuarto del siglo XIII.Cover/Getty Images
alt="alt="MIRAVET, SPAIN - MAY 3: A view of the castle of Templar origin, the church, the medieval town on the banks of the Ebro river, on May 3, 2024 in Miravet, Cataluña, Spain. (Photo by Xurxo Lobato/Getty Images)""
  Miravet, rezos y leyendas a orillas del EbroEn Miravet, Tarragona, a orillas del Ebro, están la iglesia y el castillo templario medieval de esta localidad. Se asienta sobre los restos de una mezquita y se empezó a construir en el siglo XVI.

Getty Images
alt="alt="RIBADAVIA, SPAIN - SEPTEMBER 10: View of the church and convent of Santo Domingo, in historic center, seen on September 10, 2023, Ribadavia, Ribeiro region,Galicia, Spain. (Photo by Xurxo Lobato / Getty Images)""
  La Virgen del Portal, orgullo de RibadaviaEn el casco histórico de Ribadavia, está la iglesia de la Virgen del Portal, patrona de Ribadavia y de O Ribeiro, Galicia. Es de la Edad Media y monjes dominicos del monasterio vecino cuidan de ella.

Getty Images
alt="alt="CASTELLFOLLIT DE LA ROCA SPAIN - MAY 23: VView of the church and the medieval village, seen on May 23, 2026, Castellfollit de la Roca, Cataluña, Spain. (Photo by Xurxo Lobato / Getty Images)""
  San Salvador en la cima Castellfollit de la Roca Esta iglesia de San Salvador está documentada a mediados del siglo XIV, como “ecclesia de Castrofollito sufragganea”. Lo que indica que es la genuina iglesia de Girona de Castellfollit de la Roca.Getty Images
alt="alt="SIURANA, SPAIN - MAY 1: A general view of the Romanesque Church of Santa Maria with the almost empty river reservoir seen in the back on May 1, 2024 in Siurana, Spain. In the midst of a severe drought, Siurana remains one of the most attractive cities in Spain. The city was built on a limestone rock in the Priorat region of Catalonia and has a fortress from the Middle Ages. (Photo by Xurxo Lobato/Getty Images)""
  El románico que se alza en lo alto de la montañaEn lo alto de un risco, se alza la iglesia románica de Santa María, en la localidad de Ciurana, en a Cornudella de Montsant, Cataluña. Impresiona, de cerca y lejos, y su conservación es ejemplar.Getty Images
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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