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El pueblo asturiano de Henar Álvarez, su refugio para escribir: "Es el pueblo de mi padre, un lugar maravilloso, donde desemboca el Nalón"
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El pueblo asturiano de Henar Álvarez, su refugio para escribir: "Es el pueblo de mi padre, un lugar maravilloso, donde desemboca el Nalón"

Este lugar, tradicionalmente pesquero y conservero, es conocido como la capital española de la angula.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Henar Álvarez, presentadora de 'Al cielo con ella'
Henar Álvarez, presentadora de 'Al cielo con ella'.TVE

Desde Rubén Darío a Joaquín Sorolla eligieron una lugar tradicional, pintoresco y fresco para pasar temporadas de verano. El mismo que ahora ha sacado a colación la cómica y guionista Henar Álvarez, que está triunfando en TVE con su programa Al cielo con ella. Se trata de la localidad de San Juan de la Arena, en Asturias, más conocido como L’Arena, según ha publicado El Mon.

Es una población con una gran tradición pesquera y conservera, conocida como la capital de la angula, y resulta que es donde nació el padre de esta presentadora: "Es el pueblo de mi padre, un lugar maravilloso, donde desemboca el Nalón, con una costa y unas montañas preciosas", ha comentado en TVE.

Álvarez cuenta que ha encontrado allí su refugio particular, lejos de la actualidad y el barullo de Madrid, y al que suele acudir a buscar inspiración y tranquilidad. De hecho, aparte de su exitoso programa de televisión, la polifacética cómica está realizando una gira de su espectáculo y ha publicado dos libros, La mala leche (en 2020) y Ansia (en 2024), los cuales, según ha contado,  escribió en este pueblo familiar.

Esta localidad se ha vuelto a poner de actualidad y de moda gracias a la visibilidad de figuras como Henar Álvarez, que la recomiendan siempre que pueden para los que busquen un destino al norte, con encanto y con mar, por el que caminar por sus puertos pesquero y deportivo y por el paseo marítimo, así como pararse de sus bares o restaurantes para degustar una de las mejores anchoas de nuestra país.

Una vez allí, es muy recomendable visitar el Centro de Interpretación de la ría del Nalón Puerta del Mar, un edificio en el que hay instalada una exposición permanente en la que se hace un interesante recorrido por las características medioambientales de esta ría y la cultura etnográfica del concejo asturiano. La importancia de la angula y su ciclo biológico ocupan también buena parte de esta exposición, junto con otras actividades que fueron, años atrás, motor económico, como las fábricas de conservas de pescado y la recogida de carbón en la ría.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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