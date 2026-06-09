El pueblo asturiano de Henar Álvarez, su refugio para escribir: "Es el pueblo de mi padre, un lugar maravilloso, donde desemboca el Nalón"

Desde Rubén Darío a Joaquín Sorolla eligieron una lugar tradicional, pintoresco y fresco para pasar temporadas de verano. El mismo que ahora ha sacado a colación la cómica y guionista Henar Álvarez, que está triunfando en TVE con su programa Al cielo con ella. Se trata de la localidad de San Juan de la Arena, en Asturias, más conocido como L’Arena, según ha publicado El Mon.

Es una población con una gran tradición pesquera y conservera, conocida como la capital de la angula, y resulta que es donde nació el padre de esta presentadora: "Es el pueblo de mi padre, un lugar maravilloso, donde desemboca el Nalón, con una costa y unas montañas preciosas", ha comentado en TVE.

Álvarez cuenta que ha encontrado allí su refugio particular, lejos de la actualidad y el barullo de Madrid, y al que suele acudir a buscar inspiración y tranquilidad. De hecho, aparte de su exitoso programa de televisión, la polifacética cómica está realizando una gira de su espectáculo y ha publicado dos libros, La mala leche (en 2020) y Ansia (en 2024), los cuales, según ha contado, escribió en este pueblo familiar.

Esta localidad se ha vuelto a poner de actualidad y de moda gracias a la visibilidad de figuras como Henar Álvarez, que la recomiendan siempre que pueden para los que busquen un destino al norte, con encanto y con mar, por el que caminar por sus puertos pesquero y deportivo y por el paseo marítimo, así como pararse de sus bares o restaurantes para degustar una de las mejores anchoas de nuestra país.

Una vez allí, es muy recomendable visitar el Centro de Interpretación de la ría del Nalón Puerta del Mar, un edificio en el que hay instalada una exposición permanente en la que se hace un interesante recorrido por las características medioambientales de esta ría y la cultura etnográfica del concejo asturiano. La importancia de la angula y su ciclo biológico ocupan también buena parte de esta exposición, junto con otras actividades que fueron, años atrás, motor económico, como las fábricas de conservas de pescado y la recogida de carbón en la ría.