Jesús Calleja responde a los comentarios de Plex sobre la Antártida: "Pirámides te digo yo que no hay"

La Antártida es uno de los lugares más remotos de nuestro planeta. Sin embargo, y pese a la dificultades que entraña llegar hasta el continente helado, hay multitud de estudios e información sobre sus características. El youtuber e influencer @YoSoyPlex, actual pareja de la cantante Aitana, ha mostrado interés por la Antártida en uno de sus últimos vídeos.

En los últimos tiempos han surgido teorías de la conspiración vinculadas al "terraplanismo" que apuntan a secretos y lugares ocultos dentro de este continente. Una de las más conocidas es la que asegura que en la Antártida hay pirámides. Una cuestión que ha desmentido Jesús Calleja haciéndose eco del video compartido por @YoSoyPlex.

Previamente, el presentador y explorador asegura que ir a la Antártida es "un planazo", pero que hay que tener cuidado porque "es un lugar hostil". "Krufy, con sus teorías, dice que en la Antártida hay pirámides". Jesús Calleja le ha respondido en su cuenta de TikTok, donde ha aclarado que existe una montaña con forma de pirámide, pero "es natural, está hecha de granito".

"Si son pirámides, estilo las de Egipto, hechas por una civilización, ya te aseguro yo que no. No hay que tener esos pájaros en la cabeza", ha aclarado Jesús Calleja, que también ha desmontado otros bulos que han tomado fuerza en los últimos años sobre "nuevos mundos" y animales desconocidos.

"Animales muchos no hay", explica el aventurero, que aclara que en cuanto te alejas un poco de la costa "ya no hay nada de nada" y asegura que lo que más le sorprendió de la Antártida fue "la ausencia de ruido" porque "la nieve absorbe el sonido". "Hay un silencio sordo que te abruma mucho", afirma.

"Si buscáis a alguien, yo he estado"

En esta línea, Jesús Calleja también habla de las enormes distancias que existen en el continente helado. "Es una vez y media más grande que toda Europa", asegura. Según cuenta el presentador de Mediaset, entre diferentes puntos de la Antártida existen más de 3.000 kilómetros de diferencia.

Tras desmontar algunos de los mitos asociados a este territorio, Jesús Calleja se ha ofrecido como asesor logístico para preparar una expedición. "Si buscáis a alguien que haya estado en la Antártida, yo mismo he estado varias veces".

"Como curiosidad, os diré que la temperatura más baja a la que he estado en mi vida, y mira que he ido también al Polo Norte andando y he estado encima del Everest, por decir algo... cuando llegué a la cima del monte Vinson había 52 grados bajo cero", cuenta en su perfil de TikTok.

"Soy un buen conocedor de la Antártida porque he hecho una cuantas expediciones", asegura Calleja, que ha invitado a Plex y a sus amigos a hacer un viaje al continente helado. "Desde aquí os invito... a pocos vais a encontrar que tengan tanto conocimiento de la Antártida y que os puedan enseñar tantos secretos", asegura.