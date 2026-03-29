David Marcos, ingeniero agrónomo: "Más del 60% de los olivos españoles dependen de la lluvia: el precio del aceite en el supermercado lo decide lo que haya llovido ese año"

Muchas veces no te habrá quedado claro cuál es la razón concreta por la que sube el precio del aceite de oliva virgen extra en España. Porque, más allá de los efectos de los cambios climatológicos sobre el campo, que explican que al final se pierda parte de la producción, también es cierto que al aceite de oliva que consumimos hoy ya está embotellado y en llegando al supermercado. Pero, aún así sube. El ingeniero agrónomo David Marcos Merchán, experto en la producto de aceite, lo explica en el potcast de YouTube La ley de la huerta.

Y lo primero que resalta Marcos Merchán es que "más del 60% de los olivos están plantados en secado, dependiente del agua de lluvia, por lo que la producción está condicionada por el nivel de precipitaciones del año en curso". Si el año es seco, la producción es menor. Si esto ocurre hay menos oferta y aumenta el precio de los productos, tanto del aceite como de la aceituna", aclara.

LLeva desde 1998 metido entre olivares, analizando este sector y ha puesto en marcha un proyecto sobre variedades del olivo. "Fue una inquietud que nos crearon los productores, que compran barato para vender caro, que es donde obtienen el beneficio estos oligopolios comercializadores, y no les salían las cuentas e hicieron a los consumidores partícipes de la reducción de sus márgenes", asegura este ingeniero agrónomo.

Entre 2022 y 2024, lo que pasó con la subida del aceite, el final de la historia "tiene el lado positivo de que se habló del olivo, de las personas que lo trabajan y de la olivicultura", destaca este experto mostrando el aspecto optimista de lo sucedido.

"Ahora todo el mundo se ha dado cuenta de que el olivo depende de lo que llueva", añade David Marcos. Se llegó a pagar al doble del precio entonces, que era alrededor de 4 euros, el litro, mientras que en ese momento subió a más de 8 euros el litro. "Es un producto que tiene una demanda, y los consumidores han demostrado que, aunque cueste unos euros más, siguen comprando el producto, lo que es una buena señal porque quiere decir que están muy interesados en consumir el aceite de oliva", añade este especialista.

"El mundo del vino y del aceite tienen un paralelismo, hay una repetición de cánones de consumo y evoluciones del mercado entre ellos, aunque no son productos que tengan que ver. En el vino, está el factor de que es un producto gourmet, el que tiene componentes saludables y un tercero, que es que se relaciona como un producto social, que nos ayuda a relacionarnos", explica Marcos. Y aclara el paralelismo que señala con el aceite de oliva virgen extra: "Estos tres aspectos del vino los posee también el aceite de oliva virgen extra, asociado a la alimentación exquisita, que tienen componentes claramente saludables claramente y, además, tienen también se considera un elemento que promueve lo social, desde el punto de vista de compartir una gastronomía en grupo en la que este producto es principal y protagonista en la mesa".