Alba Carrillo ve lo del nuevo ático de lujo de Ayuso en Madrid y no se puede contener: "Esto es impresentable y los madrileños lo admitimos, yo no"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha visto envuelta en una nueva polémica mientras la región se quema y los bomberos se quejan de las malas condiciones laborales que tienen.

El diario El País publicó este miércoles que la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de lujo de 485 metros cuadrados en Chamberí —una de las zonas más caras de la capital— para que la presidenta de la región lo use como "oficina temporal".

El inmueble, que de austero no tiene nada, cuenta con 200 metros cuadrados de terraza que ocupará durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto".

Ese mismo miércoles, Ayuso ha comparecido ante los medios para decir todo era una "campaña de desprestigio" contra ella: "Están para ver si se me echa la gente encima. Aquí se ha obrado de mala fe por cómo se ha contado y cuándo".

Las reacciones no se han hecho esperar y una de las más sonadas ha sido la de Alba Carrillo, que no ha dudado en dejar claro lo que opina de la compra de este pisazo en Chamberí.

"En plena crisis por los incendios, desayunamos con esta noticia. Bien de áticos que es lo que necesita Madrid. Pues que se alojen allí nuestros ciudadanos desalojados y no en polideportivos y camastros", ha pedido Carrillo en sus stories de Instagram.

Y ha sentenciado: "Yo cuando hago obras en mi casa, que me pago yo, me quedo en otra estancia. Esto es impresentable y los madrileños lo admitimos, yo no. Entre el alcalde que no tiene bomberos por la ley trans y esto... Madrid se va al carajo! Por cierto, el otro día grabé un vídeo porque fui a cenar y no hay luz en muchas calles".