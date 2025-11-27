Cuponazo Black Friday 2025: horario y dónde ver el sorteo del 28 de noviembre

El Cuponazo de Black Friday de la ONCE 2025 está a la vuelta de la esquina. La Organización Nacional de Ciegos Españoles no ha querido perderse esta cita y trae un sorteo con los premios habituales además de regalos especiales en ocio, tecnología y deporte.

Como todos los viernes, el Cuponazo pone en juego un primer premio a las cinco cifras y al serie de 6 millones de euros, a los que se suman 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, independientemente del número de serie, además de otros correspondientes a las cuatro, tres y dos últimas y primeras cifras de cuantías inferiores. Si tienes un boleto con la primera o la última cifra del número ganador te llevarás 3 euros y podrás recuperar lo ganado.

A toda esta lista de premios, en este Cuponazo del Black Friday, dado su carácter extraordinario, también se puede optar 129 tarjetas de ocio en plataformas de música, streaming o cine, 60 tarjetas regalo de Mediamarkt y 60 tarjetas de regalo de Decathlon, todas ellas valoradas en 60 euros.

Para participar, tras haber comprado un boleto del Cuponazo, a 3 euros, ya sea en la web de JuegosONCE como en los establecimientos autorizados por la organización nacional, tienes que acudir a Cuponespecial.es, rellenar los datos personales correspondientes, después los datos del cupón, hacerle una foto a este último y aceptar las condiciones de la acción.

Hora y cómo ver el sorteo del Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2025

El sorteo del Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2025 tendrá lugar el próximo viernes 28 de noviembre a las 21:25 horas (horario peninsular). De querer ver dicha lotería en directo, no tienes más que seguir la retransmisión que realizaremos en El HuffPost, donde podrás comprobar el resultado en el momento en que se conozca. ¡Te deseamos toda la suerte del mundo!