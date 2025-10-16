Dónde ha caído la Lotería Nacional de hoy jueves 16 de octubre: el segundo premio se va íntegro a esta localidad de Granada

Ya conocemos los resultados de la Lotería Nacional de hoy. Varias localidades de distintos puntos de la geografía española han sido agraciadas con el primer premio, mientras que el segundo se ha marchado totalmente íntegro a una localidad de Granada.

Así, el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves 16 de octubre, el número 68.678, dotado con 300.000 euros a la serie, que viene a ser 30.000 euros al décimo, se ha marchado hasta Tobarra (Albacete), Posada (Asturias), Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Teixeiro (A Coruña), San Juan del Aznalfarache (Sevilla) y Zaratán (Valladolid).

Por su parte, el segundo premio del sorteo, el 72.766, agraciado con 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros por décimo, ha caído íntegro en Huétor Tájar (Granada). Concretamente, los décimos agraciados con este número se han podido adquirir en la administración número 2 de la localidad granaína, situada en la calle Ancha, 32.

A estos se han sumado premios correspondientes a las terminaciones de cifras y a los reintegros, dotados con 3 euros que permiten a los agraciados/as recuperar lo jugado. Pasamos a repasar la lista de números afortunados:

68.678 , primer premio, 30.000 euros al décimo

, primer premio, 30.000 euros al décimo 72.766 , segundo premio, 6.000 euros al décimo

, segundo premio, 6.000 euros al décimo 7421, 3763, 6943 y 7091 , premios de 75 euros

, premios de 75 euros 803, 002, 659, 715, 580, 684 y 786 , premios de 15 euros

, premios de 15 euros 64, 71, 36, 77, 56, 78, 96, 61 y 52 , premios de 6 euros

, premios de 6 euros Reintegros: 8, 3 y 1

En lo que respecta a la participación de Hacienda en este sorteo, siguiendo lo estipulado en la ley, dado que ninguno de los premios alcanza la cantidad de 40.000 euros al décimo para que se aplique la retención, todos los premios se podrán cobrar libres de impuestos.