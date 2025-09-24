Prueba suerte con un rasca atípico y lo que ocurre la deja anonadada: "¿La ONCE se está quedando conmigo?"

Una mujer de los Remedios, en Sevilla, se llevó una gran sorpresa cuando decidió probar suerte con un rasca atípico y acabó llevándose un premio al instante de un millón de euros. La trabajadora de mediana edad rascó un Rasca Platinum de la ONCE y su reacción fue para enmarcar.

El vendedor de este cupón, Antonio Velázquez, ha afirmado que la acertante llegó a cuestionar el premio. "¿Se está quedando la ONCE conmigo?", soltó en cuanto vio el premio, según ha recogido Europa Press. Mientras, la fundación ha señalaod en una nota de prensa que el vendedor y afiliado del grupo social ha sido "quien ha llevado la suerte" al barrio de Los Remedios junto a la churrería de una popular avenida.

"Cuando vio los números y le dije que tenía un premio de un millón se puso como un manojo de nervios, no se lo podía creer. Entonces preguntó a dos o tres clientes que estaban allí: '¿La ONCE se está quedando conmigo?', les dijo, y le dijeron que no, que le había tocado un millón", ha destacado Velázquez.

Además, ha añadido que la trabajadora premiada "estaba tan nerviosa" que le instaron a llamar a un familiar. "Hablaron con su marido para que viniera y tampoco se lo creía". La fundación ha destacado que "para el vendedor fue también un momento de emoción que compartió con sus clientes y vecinos".

La venta del boleto "se produjo el pasado jueves y desde entonces Velázquez no ha vuelto a saber nada de la afortunada". No es la primera vez que el vendedor reparte suerte, en junio del año pasado ya repartió en ese mismo estratégico de Los Remedios otros 350.000 euros en premios. "La vedad es que estoy muy contento", ha reconocido.