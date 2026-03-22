Chuck Norris podría haber hecho un cameo en una película de Torrente y nadie lo hubiera contado en las redes sociales. Si Chuck Norris hubiera sido el rey de España, la presidenta Claudia Sheinbaum le habría pedido perdón por la independencia de México. Si Chuck Norris hubiera sido un concejal de Vox en un pueblo de quinientos habitantes, habría expulsado a Santiago Abascal del partido. Si Chuck Norris se hubiera presentado como cabeza de una lista unificada de todos los partidos a la izquierda del PSOE en las elecciones de Castilla y León, habría sacado un procurador. Uno. Unos Presupuestos Generales del Estado aprobados por Chuck Norris se mantendrían para siempre y la Constitución prohibiría volver a presentar otros.

Si el movimiento trans hubiera estado encabezado por Chuck Norris, Chuck Norris habría sido el que decidiera quién es varón y quién es mujer. Koldo no tiene whatsapps con Chuck Norris. Si Chuck Norris hubiera sido vicepresidente del Gobierno de España, este año los Óscars se habrían celebrado en Madrid para que él pudiera asistir. El informe de Red Eléctrica acerca de las causas del apagón de hace un año concluye que Chuck Norris pulsó sin querer el interruptor de “España” que tenía en su casa. Chuck Norris podía separar a un autor de su obra con una patada giratoria. Chuck Norris entendió a María Jesús Montero cuando habló del principio de ordinalidad en la financiación autonómica. Si Chuck Norris iba en un AVE, el AVE llegaba puntual.

Chuck Norris tenía dos DNIs. Algunos dicen que tres. Chuck Norris sabía el día, la hora y la razón exacta por la que va a dimitir Pedro Sánchez. Una vez Chuck Norris fue a ver una película de Almodóvar y al día siguiente Boyero hizo una crítica elogiosa del filme. Óscar Puente escribió una vez un tuit sobre Chuck Norris, pero en el último momento no se atrevió a publicarlo. Si Ayuso hubiera sido una ex de Chuck Norris, se lo habría encontrado en los bares cuando saliera de cañas con los amigos. Chuck Norris montó la Feria de Abril en Houston, Texas, y fue más gente que a la de Sevilla. En una anotación de los papeles de Bárcenas aparece “C. Norris”. A Chuck Norris le entrevistó una vez David Broncano en “El Hormiguero” y fue el programa más visto del día.

En caso de guerra, la opinión de Chuck Norris prevalecía sobre el Derecho Internacional. Chuck Norris escuchaba directamente en español las intervenciones de Míriam Nogueras en el Parlamento sin necesidad de pinganillo. Chuck Norris se identificaba como heterosexual, lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual, queer y + al mismo tiempo. Los correos confidenciales sobre la pareja de Ayuso no los filtró el Fiscal General del Estado: fue Chuck Norris. Chuck Norris iba dentro de una de las maletas que Delcy Rodríguez trajo en su viaje a Madrid. Chuck Norris llevaba la cuenta de todas las veces que ha mentido Pedro Sánchez. Chuck Norris podía hacer que el Partido Popular formase gobierno después de ganar unas elecciones autonómicas o generales.

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