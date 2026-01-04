Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ni la droga, ni el petróleo, ni la democracia
EN DIRECTO
Maduro llega al Centro de Detención Metropolitana escoltado por la DEA
Opinión
Opinión

Ni la droga, ni el petróleo, ni la democracia

Fue sencillamente para dejar claro quién manda aquí. Quién manda allí.

José Errasti
José Errasti
AYLESBURY, ENGLAND - SEPTEMBER 18: U.S. President Donald Trump attends a press conference with UK Prime Minister Keir Starmer (not pictured) at Chequers at the conclusion of a state visit on September 18, 2025 in Aylesbury, England. This is the final day of President Trump’s second UK state visit, with the previous one taking place in 2019 during his first presidential term. (Photo by Leon Neal/Getty Images)Leon Neal

No fue por la droga. No fue por el petróleo. No fue por la libertad y la democracia. Fue sencillamente para dejar claro quién manda aquí. Quién manda allí. Últimamente a la gente le da por pensar que Estados Unidos ya no es el país que gobierna el mundo, y eso es algo que no puede consentir ningún país que aspire a gobernar el mundo. Pregunta: ¿cuáles son los países que aspiran a gobernar el mundo? Respuesta: los que pueden hacerlo. No se trata de ser bueno o de ser malo. No ha ocurrido jamás en la Historia de la Humanidad que un país que objetivamente tiene condiciones para gobernar el mundo no haya actuado para gobernar el mundo. Y esto vale igual para la época en la que el mundo era el Creciente Fértil como para la época en la que el mundo incluye la Luna.

Uno no deja de ser el hegemón así como así. De hecho, la Historia de la Humanidad y la Historia de los Imperios se parecen como dos gotas de agua. O de sangre, si bajamos a la irrelevante escala individual. Considerémonos afortunados por poder presenciar en directo cómo el planeta cambia de gobernante. No ocurre cada cuatro años, sino cada varios siglos. Asistamos al fin de una hegemonía que agoniza entre discursos aberrantes y dirigentes esperpénticos, y al auge insidioso de una visión del mundo sólida como la Gran Muralla. Seamos conscientes de lo que vemos. Durante la primera mitad de su rueda de prensa de ayer, Trump habló sin parar de drogas y narcotráfico, pero después le traicionó la infraestructura y apareció la doctrina Monroe: América —el continente— para América —el país—.

Y que Maduro fuera un terrible dictador comunista, corrompido hasta la carroña, asesino de su gente y responsable de la miseria de su país, o fuera un glorioso libertador comunista, que entregó bolivarianamente la riqueza de Venezuela a su pueblo, que por fin vivió con dignidad y libertad tras siglos de opresión imperialista, da exactamente lo mismo. Porque el mamarracho al norte del Golfo de América iba a intervenir de igual forma. Particularmente, opino que el Nicolás real estaba más cerca de la primera caricatura que he hecho que de la segunda, pero eso sería el tema de otra columna. Mi más sincera enhorabuena a los venezolanos, que han tenido la suerte de que al hegemón le convino extraer —“extraer”, no me digan que no es maravilloso— a su dirigente del Palacio de Miraflores.

Es sorprendente cómo a veces analizamos fenómenos geopolíticos desde categorías psicológicas de sus protagonistas. Como si la explicación del Everest estuviera en la voluntad de los sherpas y no en el movimiento de las placas tectónicas. Las interesadas proclamas morales que escuchamos durante el día de ayer recordaban al abuelo de Gila, que quería inventar la radio a colores dándole brochazos al aire —“el día que le coja la onda…”—. La política es irreductible a la ética, y la moral sólo es un invento de los geoestrategas para seducir a los sentimentales. No se puede juzgar la detención de Maduro con las categorías con las que juzgo a Malena, que no me hizo el bizum por la cena del lunes. Y esto vale igual para EE.UU. y Venezuela, Rusia y Ucrania, China y Taiwan, Sánchez y Puigdemont.

José Errasti
José Errasti
MOSTRAR BIOGRAFíA

Licenciado en Filosofía y doctor en Psicología. Es profesor titular de Psicología Clínica de la Universidad de Oviedo desde antes de que nacieran sus alumnos actuales, lo que le causa mucho desasosiego. Durante las últimas décadas ha publicado varias docenas de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales sobre psicología, siendo sus temas más trabajados la conformación del yo en la ciudad actual y la dinámica de las emociones desde una perspectiva contextualista. Bajo la firma de Antonio Rico, ha publicado varios miles de columnas de crítica sobre televisión, cine, música y cosas así en los periódicos del grupo Prensa Ibérica, en publicaciones de 'El Terrat' y en la revista 'Mongolia'.