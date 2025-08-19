La bajada de las temperaturas no evita que 21 incendios de nivel 2 sigan activos

La jornada de este martes se cierra con 21 incendios declarados de nivel 2 por su peligrosidad que siguen activos. Los mismos se localizan en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Según los datos proporcionados por el Comité Estatal de Coordinación (Cecod), los desalojos que se han producido en las últimas horas han incrementado a más de 33.750 la cifra de personas que han sido evacuadas desde que comenzara la oleada de incendios que asola a gran parte de España.

Un cambio de viento esta tarde en Porto (Zamora) ha complicado el fuego que más preocupa en esta provincia, dada su afección al Parque Natural del Lago de Sanabria, Sierras de la Segundera y de Porto, por lo que se ha ordenado desalojar Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo, con lo que son ya 12 las localidades desalojadas.

Hasta el momento, hay 33 detenidos desde el pasado 1 de junio y se ha investigado a 93 personas por su presunta participación en el origen de los fuegos, que han causado ya cuatro fallecidos.

El último arrestado es un hombre de 47 años, vecino del municipio ourensano de Vilardevós, presunto autor de un incendio en esa localidad el pasado 1 de agosto, que arrasó 578,7 hectáreas y en el que resultaron heridas dos personas.

Por la situación de los incendios en Ourense, se mantiene suspendida al menos hasta el mediodía del miércoles la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Ejecutivo declarará zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil a los territorios afectados por los incendios.

Ocho megaincendios de más de 10.000 hectáreas

El mapa que dejan los incendios forestales de estos últimos diez días en España es devastador, ya que desde el 11 de agosto se han duplicado las hectáreas quemadas en todo el resto del año y también se han declarado ocho megaincendios de más de 10.000 hectáreas. El fuego ha elevado las emisiones al dato más alto en 23 años.

Alimentadas por la ola de calor que ha asolado al país durante dieciséis jornadas, las llamas han hecho que desde que comenzara el año la superficie calcinada en España sea de 382.607 hectáreas en los 228 incendios detectados.

Esos son los datos actualizados este martes por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), y llegan mientras se combaten unos 40 incendios por toda la geografía, una veintena en situación operativa 2 por su gravedad, que continúan arrasando montes y dejando a su paso miles de evacuados.

En Castilla y León se localizan la mayor parte, de los que diez son de nivel 2 y están en la provincia de León, y otros ocho de nivel 1 entre León, Zamora y Salamanca. Eso sin perder de vista los incendios que afectan al Parque Nacional de Picos de Europa y al Lago de Sanabria, y a la entrada del fuego de Jarilla (Cáceres) en Salamanca, que tiene en vilo al Valle del Jerte.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado el descenso del nivel de peligro por incendios en áreas del norte y este de la Península tras una mejoría en las condiciones meteorológicas y el pronóstico de tormentas "localmente muy fuertes" con rissagas incluidas.

El meteorólogo Francisco Martín marca el día clave para los incendios que arrasan España: "Ahí tenemos la esperanza" Ya hemos dejado atrás la que ha sido la segunda ola de calor del verano y la tercera más larga desde que existen registros en España, en concreto desde 1975.

Siete incendios activos en Ourense

Los siete incendios activos que quedan en Galicia, todos en la provincia de Ourense, han calcinado más de 67.500 hectáreas, según las estimaciones de la Consellería de Medio Rural.

El incendio forestal originado en Larouco (Ourense), considerado ya el mayor de todos los declarados en Galicia desde que hay registros, sigue ardiendo sin control y amenaza áreas protegidas de los montes de la sierra de O Courel.

Ha calcinado más de 20.000 hectáreas de la parte gallega de Pena Trevinca, un espacio natural que alberga el bosque más antiguo de Galicia. Además, ha alcanzado a la provincia de Lugo tras saltar el río Sil.

Mejor evolución en Castilla y León, pero cambio de viento en Sanabria

La situación en Castilla y León ha mejorado gracias a la bajada de las temperaturas y el incremento de medios de extinción disponibles, pero el viento cambiante de la tarde ha vuelto a dar un aviso en la comarca zamorana de Sanabria, aún con miles de desalojados.

Así, el fuego declarado en Porto -de nivel 2- es el que más preocupa ahora en Zamora, dada su afección al Parque Natural del Lago de Sanabria, Sierras de la Segundera y de Porto, con seis localidades desalojadas y otras tantas confinadas y en preaviso, que suman 8.000 personas entre vecinos y veraneantes.

En cuanto al resto de incendios, Castilla y León mantiene aún el nivel 2 de gravedad para ocho de los fuegos y otros siete están en nivel 1, con otros 13 activos, en nivel 0.

Extremadura: pendientes del Jerte

El fuego de Jarilla sigue activo desde hace una semana y con 15.500 hectáreas calcinadas, y el mayor peligro está en un posible descuelgue hacia las localidades de Jerte y Tornavacas. El fuego ya ha pasado la Garganta de Los Papúos, pero según el consejero de Presidencia, Interior y Diálogos Social, Abel Bautista, solo ha quemado en la parte superior y "ha preservado esta joya patrimonial".

Asturias: el fuego se contiene

La climatología también ha permitido que siga mejorando el control de los fuegos en Asturias, por lo que se prescindirá del apoyo de la UME para que pueda colaborar en la extinción del de Anllares del Sil, en León.

En el Principado, hay fuegos procedentes de los incendios de León en Cangas del Narcea, Somiedo y Degaña, mientras que en el otro extremo de la comunidad, en la zona de Picos de Europa, también se ha visto afectado el concejo de Ponga, por el incendio de La Uña.

Incendio en Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

El Infoca trabajan en un incendio que se ha declarado poco antes de las 19.30 horas en un paraje de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), apoyados por un centenar de efectivos en tierra.

Las llamas afectan al paraje denominado Las Doblas, al oeste del casco urbano del municipio sevillano.

Una decena de carreteras cortadas, ninguna nacional

Una decena de carreteras siguen cortadas por los incendios, ninguna nacional. Son las siguientes: en Asturias, la CO-4 entre Covadonga y Gamonéu, y en Galicia, la LU-933, en San Miguel de Montefurado.

En Castilla y León, también está suspendida la circulación en la LE-164 por Yebra, la LE-2703 por Portilla de la Reina, LE-4212 en Cariseda, LE-5228 por Salas de los Barrios, y la LE-7311 en Nogar, además de la ZA-103 por San Martín de Castañeda y la ZA-104 por Ribadelago).

A última hora de la tarde se ha sumado un corte de dos kilómetros en Sevilla, en la A-472 a la altura de La Herrería por otro fuego.