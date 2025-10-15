Los científicos lanzan un aviso "catastrófico para la humanidad" y hablan de "punto de no retorno" para la Tierra tras los resultados de un informe reciente

El planeta ha alcanzado un "punto de no retorno". Esa es la principal (y preocupante) conclusión a la que ha llegado el recién publicado informe Global Tipping Points Report, elaborado por WWF junto a la Universidad de Exeter (Inglaterra) y otros socios internacionales.

La Tierra ha alcanzado su primer punto de inflexión climático con la muerte de los arrecifes de coral de aguas cálidas, de los que dependen casi 1.000 millones de personas y una cuarta parte de toda la vida marina. Esta malísima noticia supone, según WWF, una "tragedia para la naturaleza".

En ese sentido, Mike Barrett, asesor científico jefe de WWF-Reino Unido y coautor del informe, ha alertado de que "las conclusiones de este informe son increíblemente alarmantes. Que los arrecifes de coral de aguas cálidas estén superando su punto de inflexión térmico es una tragedia para la naturaleza".

El experto ha subrayado que "esta sombría situación debe servirnos de llamada de atención: si no actuamos con decisión ahora, también perderemos la selva amazónica, los casquetes polares y las corrientes oceánicas vitales. En ese escenario, nos enfrentaríamos a un resultado verdaderamente catastrófico para toda la humanidad".

En cuanto a las soluciones para que esta aproximación hacia el absoluto desastre climático se detenga, el científico ha señalado que quienes tienen la llave para aprobar medidas que ayuden a revertir esta situación son los líderes mundiales.

Al respecto, Mike Barrett ha destacado que "a medida que nos acercamos a las negociaciones climáticas de la COP30, es fundamental que todas las partes comprendan la gravedad de la situación y el alcance de lo que todos podemos perder si no se abordan las crisis climática y natural".

"Las soluciones están a nuestro alcance. Los países deben demostrar valentía política y liderazgo para trabajar juntos y lograrlo", ha añadido el asesor científico jefe de WWF-Reino Unido.