Un carguero chino se inventa una nueva ruta en el Ártico para llegar rápido a Europa y logra todo un récord

Un buque portacontenedores chino, el "Istanbul Bridge", ha logrado completar su viaje desde China hasta Europa en tan solo 20 días, utilizando una nueva ruta marítima a través del Paso del Noreste, en el Ártico. Esta vía reduce a la mitad el tiempo y la distancia habitual que se emplea cruzando el Canal de Suez.

El carguero zarpó el 22 de septiembre desde Ningbo-Zhoushan, en China, y llegó el pasado lunes al puerto británico de Felixstowe tras recorrer unas 7.500 millas náuticas (13.900 km). La navegación a lo largo de la costa rusa duró cinco días sin necesidad de escolta por rompehielos, lo que marca un hito para el comercio marítimo.

Este trayecto, impulsado por el cambio climático que amplía la ventana para navegar el Ártico, representa un éxito estratégico para Rusia, que busca potenciar el tráfico comercial por el Paso del Noreste. Además, la nueva ruta ayuda a evitar la congestión habitual en los puertos europeos durante la temporada alta de importaciones asiáticas.

Por otra parte, la reducción significativa del tiempo y los costos en el transporte marítimo puede transformar las cadenas globales de suministro, permitiendo una entrega más rápida y eficiente de mercancías, especialmente en temporadas de alta demanda como la navideña.

Otra ruta marítima de relevancia es el Canal de Panamá, que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico y acorta enormemente el trayecto entre América del Norte, América del Sur y Asia. Gracias a su ampliación en 2016, que permitió el paso de buques más grandes, el Canal de Panamá sigue siendo una pieza clave para el comercio internacional.