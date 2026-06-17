Europa gasta 1.000 millones al año en vigilar asteroides, pero se resiste a poner 25 en la cuenta que regula su clima

La Circulación de Vuelco Meridional del Atlántico (AMOC) un sistema vital de corrientes oceánicas que transporta calor del sur al norte en el océano Atlántico. Esa función hace que desempeñe un papel crucial en la regulación del clima global y particularmente en la del clima europeo.

Los científicos prevén que, como consecuencia del cambio climático, la AMOC se debilite lo suficiente como para alterar de forma radical el clima y provocar un aumento del nivel del mar en Europa. No obstante, hay poco consenso acerca de cuándo podría ocurrir y de si en lugar de un debilitamiento podría producirse un colapso total (lo que tendría un impacto terrible en la vida humana).

La compresión de la física de la AMOC es insuficiente como para hacer predicciones fiables en estos momentos. La única solución a ese problema es destinar más recursos económicos a la vigilancia e investigación de la Circulación de Vuelco Meridional del Atlántico.

Con ese objetivo, un grupo de científicos ha publicado un artículo en el medio de comunicación británico The Guardian en el que aseguran que es indispensable que se desarrolle una estrategia de financiación internacional que garantice el monitoreo a largo plazo del AMOC.

Los expertos que han exigido que se destinen recursos a ese fin son Penny Holliday, directora científica del Centro Nacional de Oceanografía de Reino Unido con más de 30 años de experiencia investigando la circulación oceánica; M. Femke de Jong, científica sénior en el Real Instituto Neerlandés de Investigación Marina que lleva 23 años estudiando la circulación del Atlántico, y Sjoerd Groeskamp, científico sénior en el Real Instituto Neerlandés de Investigación Marina (NIOZ), donde estudia la física y la termodinámica oceánicas.

En el texto, los científicos señalan que "en Europa, gastamos 1.000 millones de euros en la vigilancia del espacio en busca de asteroides, incluso si el riesgo real de un impacto de asteroide que acabe con la civilización es prácticamente nulo". Sin embargo, no se asume "el coste total del sistema de monitorización de AMOC, que asciende a unos 25 millones de euros anuales".

Al respecto, los expertos subrayan que "por tan solo cinco céntimos por persona al año, la UE puede mantener uno de los sistemas de monitorización climática más importantes del mundo, que influye en nuestra vida cotidiana y mejora nuestra capacidad de adaptación a la crisis climática".