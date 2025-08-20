La mejora de la meteorología permite la reanudación del AVE Madrid-Galicia, pero una veintena de incendios graves siguen activos

El humo y las llamas se elevan desde un incendio forestal que se aproxima a las plantaciones de viñedos en Queirugas, Ourense, Galicia.

La lucha contra las llamas no da tregua por décimo día consecutivo, pues a pesar del alivio de las temperaturas, siguen activos unos veinte grandes incendios, sobre todo en las provincias de Ourense, León y Zamora, estas dos últimas con complicaciones a última hora de la tarde.

Este miércoles se ha abierto a la circulación la línea del AVE entre Madrid y Galicia después de seis días con el servicio interrumpido. Unos 50.000 viajeros se han visto afectados y 101 trenes han sido suprimidos en este periodo.

En las últimas horas, el viento ha reactivado el fuego que se declaró el pasado martes en el municipio leonés de Igüeña, que ha obligado a desalojar una localidad cercana, y también ha complicado la extinción de las llamas en Porto (Zamora). En Extremadura se ha controlado el del término municipal de Zalamea de la Serena (Badajoz) pero sigue preocupando el de Jarillas.

En lo que va de año se han quemado en España un total de 391.581 hectáreas en 230 incendios, según datos actualizados este miércoles por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

Además, las fuerzas de seguridad del Estado han detenido desde el 1 de junio a 37 personas por incendios forestales, en tanto que investigan a otras 113, según ha informado el Ministerio del Interior.

Los fuegos activos devoran otras 15.000 hectáreas en Galicia y superan ya las 82.000

Los fuegos activos en Galicia han devorado este miércoles otras 15.000 hectáreas y superan ya las 82.000 a pesar del descenso de la temperatura y una mayor humedad, según el último balance de la Xunta, según el cual hay activos seis incendios, todos ellos en la provincia de Ourense, tras haberse estabilizado el de Vilardevós-Moialde.

El más violento es el de Larouco, que ha pasado a Lugo tras cruzar el río Sil y se ha situado en Quiroga y el Courel con alrededor de 30.000 hectáreas afectadas. Es el más grande de la historia en Galicia.

Siguen sumando hectáreas los de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 hectáreas afectadas), Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 ha), A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha) y Carballeda de Valdeorras-Casaio (2.000 ha).

Ese último fuego, procedente de Zamora, ha alcanzado las laderas de Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia, que corona un espacio protegido de casi 25.000 hectáreas con lagos glaciares y árboles centenarios.

"Capricho faraónico" o "pintoresca": de cuando el PP criticó la creación de la UME El Partido Popular criticó con dureza la creación de la Unidad Militar de Emergencias cuando fue creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005.

Un cambio en el viento complica a última hora el incendio de Porto (Zamora)

Un cambio de viento ha complicado de nuevo a última hora de esta tarde el incendio forestal de Porto (Zamora) después de que durante el día se hubiera logrado contener las llamas gracias los numerosos medios desplegados.

El fuego mantiene desalojadas once poblaciones del entorno del parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto, después de que este miércoles haya sido realojada la población de Doney de la Requejada tras dos días sus vecinos fuera de casa.

Sobre el resto de fuegos de Zamora, el de Puercas, que según la estimación de la Junta quemó unas 4.500 hectáreas, se ha rebajado este miércoles a nivel cero en el Índice de Gravedad Potencial; mientas que el declarado el pasado domingo en Mahide se ha dado por extinguido, y los de Molezuelas de la Carballeda y Castromil se mantienen en nivel uno.

Y es que, las mejores condiciones meteorológicas están permitiendo avanzar de "manera significativa" en la extinción de los 15 incendios de Castilla y León.

Actualmente se lucha contra 7 incendios de nivel 2: Fasgar, Anlleres del Sil, Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera y Gestoso, en León; Porto, en Zamora; y Cardaño de Arriba, en Palencia.

El de Barniedo de la Reina, en el municipio leonés de Boca de Huérgano, que entró en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, sigue bastante activo y con mucho perímetro por controlar, mientras que el viento sigue siendo el principal problema para las tareas de extinción.

A estos se suman otros 8 de nivel 1, en Yeres, Paradiña, Castrocalbón, La Uña y Canalejas, en León; Molezuelas y Castromil en Zamora; y Candelario, en Salamanca, que es el fuego de Jarilla (Cáceres) que pasó el lunes a Castilla y León; y además, 15 ya controlados exigen vigilancia por posibles reactivaciones.

Un frente nuboso dejará este jueves algunas lluvias débiles en la zona oriental de Castilla y León, por lo que esta ansiada agua no ayudará a las tareas de extinción.

Un total de ocho carreteras están cortadas, todas de la red secundaria, y cinco de ellas son de la provincia de León, según la DGT.

Controlado el incendio de Zalamea de la Serena (Badajoz)

En Extremadura se ha dado por controlado el incendio forestal en el término municipal de Zalamea de la Serena (Badajoz), pero continúa el de Escurial (Cáceres), que obligó a cortar el tráfico en la A-5, pero ya se ha reanudado la circulación.

También en Cáceres, el fuego de Jarilla ha quemado ya 16.000 hectáreas en un radio de 160 kilómetros tras nueve días y presenta dos frentes activos, uno en dirección norte que ya ha entrado en la provincia de Salamanca, y uno en el noroeste con dirección hacia Jerte y Tornavacas.

El viento está complicando las tareas de extinción y se ha dado un preaviso de evacuación a los vecinos de La Garganta, un municipio de 400 habitantes, pero que puede ver multiplicada su población en estas fechas.

El fuego de Degaña, el que más preocupa en Asturias

Cinco incendios continúan activos en Asturias, en los concejos de Cangas del Narcea, Degaña, Ponga y Quirós, mientras que otros siete se mantienen controlados y dos más están estabilizados, según el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

El fuego de Degaña, procedente del de Anllares del Sil, en León, sigue siendo el que más preocupa y el que concentra una mayor dotación de medios tanto terrestres como aéreos.

Nuevos fuegos en Sevilla y Granada

Poco antes de las 16:00 horas se ha iniciado un nuevo incendio forestal en un paraje de la Sierra Sur de Sevilla, en La Puebla de Cazalla.

En Granada, el Infoca ha duplicado los medios aéreos activos para combatir el incendio declarado sobre las 13:25 horas en el paraje de Las Asperillas, en Benamaurel (Granada), con lo que participan ocho aviones y helicópteros para reforzar el trabajo por tierra.