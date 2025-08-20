La imagen del satélite de la AEMET que muestra la evolución de los graves incendios en España

El mapa de incendios y el peligro de fuego por las altas temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado una escena de 26 segundos en la que se puede ver a la perfección la evolución de los graves incendios que asolan España desde hace 10 días.

La intensa ola de calor de las primeras semanas de agosto ha puesto en alerta a gran parte del país. Pese a que muchos de los incendios se están investigando como provocados, las altas temperaturas han generado un efecto negativo para tratar de extinguir las llamas.

La AEMET ha compartido un vídeo de 26 segundos en el que muestra las capturas que desde el el Meteosat 3ª generación han logrado hacer para mostrar la evolución de los incendios y de la temperatura en los últimos 10 días.

"Permite localizar focos de fuego y visualizar penachos de humo. También los pirocúmulos, nubes formadas por los propios incendios", ha señalado el organismo público en la red social X.

Desde el Meteosat se pueden ver los focos que van surgiendo en el norte de Portugal, pero también la dura evolución de las llamas que van surgiendo en León, Zamora, Ourense y Cáceres.

Este miércoles, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha hablado de "escenario más favorable". "Nos presentamos ante un escenario más favorable ante la evolución de los incendios, basándonos en ese principio de que se mantiene estable el número de incendios pero baja el número de activaciones de la UME", ha razonado.