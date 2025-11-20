Un incendio desaloja el pabellón de negociaciones de la COP30
Según el ministro de Turismo, Celso Sabino, no se han registrado heridos.
La Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) ha tenido que ser desalojada tras desatarse un incendio la Zona Azul, el pabellón en el que tienen lugar las negociaciones diplomáticas de la cumbre del clima, según el medio brasileño O Globo. Según el ministro de Turismo, Celso Sabino, no se han registrado heridos.
El incendio se ha producido sobre las 14:00 horas, momento en el que se ha cortado el suministro eléctrico en parte del edificio y el personal de la ONU ha formado un cordón para evitar que la gente entrase en su interior. Según han adelantado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), toda la delegación española y periodistas que le acompañaban se encuentran bien.
