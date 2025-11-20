Un incendio desaloja el pabellón de negociaciones de la COP30

La COP30 desaloja el pabellón de negociaciones por un incendio. La Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) ha desalojado debido a un incendio la Zona Azul, el pabellón en el que tienen lugar las negociaciones diplomáticas, según el medio brasileño O Globo. De acuerdo con el ministro de Turismo, Celso Sabino, no se han registrado heridos. SOCIEDAD MITECO

La Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) ha tenido que ser desalojada tras desatarse un incendio la Zona Azul, el pabellón en el que tienen lugar las negociaciones diplomáticas de la cumbre del clima, según el medio brasileño O Globo. Según el ministro de Turismo, Celso Sabino, no se han registrado heridos.

El incendio se ha producido sobre las 14:00 horas, momento en el que se ha cortado el suministro eléctrico en parte del edificio y el personal de la ONU ha formado un cordón para evitar que la gente entrase en su interior. Según han adelantado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), toda la delegación española y periodistas que le acompañaban se encuentran bien.

-Noticia de última hora-