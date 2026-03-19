La aceituna española advirtió que el acuerdo entre la UE y Mercosur les dañaba: ahora, Bruselas confiesa y explica por qué

Poco a poco, los países que forman parte de Mercosur ya van rubricando el ansiado acuerdo con la Unión Europea. Brasil y Paraguay han sido las últimas incorporaciones ante lo que será una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. El pacto, alcanzado tras años e incluso décadas de conversaciones (aceleradas por la situación geopolítica) alumbra un mercado con un potencial de 700 millones de clientes.

Salvo para las aceitunas europeas y, en consecuencia, las españolas. El sector de la oliva de mesa denunció desde que se conocieron las primeras líneas del acuerdo cómo este pacto entre la UE y Mercosur les iba a perjudicar. ¿La razón? Los países integrantes de esta alianza latinoamericana lograron en las negociaciones evitar que sus aranceles a las aceitunas españolas decayesen.

Además, países como Argentina lograron que en frente la Unión Europea sí bajara sus barreras al comercio. En palabras llanas: grandes productores aceituneros como España no podrán exportar su producto al Mercosur sin sortear aranceles, pero los productores del Mercosur sí podrán enviar sus aceitunas a los Veintisiete países de la Unión Europea. Las aceitunas tendrán aquí más competencia que hasta ahora.

Ahora, de forma inédita, la Comisión Europea ha confirmado que sí, que el sector de la aceituna europea (en el que España aporta más de la mitad de la producción) se verá perjudicado por este acuerdo. También ha dado las razones.

La UE explica por qué la aceituna fue una moneda de cambio

Un eurodiputado socialdemócrata griego presentó una pregunta por escrito a Bruselas. "Según las organizaciones sectoriales, el acuerdo con Mercosur genera graves desequilibrios en detrimento de los productores y procesadores europeos", recordó. "¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Comisión para protegerlos? ¿Tiene intención de revisar el trato que reciban las aceitunas de mesa?".

Ahora ha sido el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, quien se ha encargado de dar respuesta. "En un contexto en el que la UE sí ha podido excluir un número mucho mayor de productos agrícolas a liberalizar en el acuerdo, las aceitunas de mesa representaban uno de los pocos intereses defensivos para los países del Mercosur, en particular para Argentina", reconoce Šefčovič.

¿Por qué? Porque Argentina conoce muy bien "la alta competitividad de los productores de aceitunas de la Unión Europea", y por eso, "al igual que en los casos en los que la Unión protegió sus productos sensibles, Mercosur invocó una excepción a la liberalización de las aceitunas de mesa". Sin embargo, esto no explica la película al completo: ¿por qué la Unión Europea consistió una cláusula que solo beneficiaría a una parte del pacto?

La respuesta llega a continuación. El comisario detalla que la Comisión centró "sus intereses ofensivos" en el sector del aceite de oliva, "con un gran potencial exportador en Sudamérica", para lo cual "la Unión Europea obtuvo una excelente concesión de los países del Mercosur: la eliminación total de aranceles, que actualmente alcanzan el 31,5% en Argentina". En otras palabras: las aceitunas y el aceite fueron moneda de cambio.

Explicaciones que no convencen

Que el aceite de oliva vaya a poder exportarse masivamente a los países del Mercosur no genera mucho consuelo en el mundo de la aceituna de mesa. Las principales asociaciones patronales, Asemesa en España, Assom en Italia y Pemete en Grecia, ya mostraron semanas atrás sus impresiones y lamentaron, a su entender, "la absoluta falta de sensibilidad de la Comisión hacia el sector".

Fue en enero, cuando apenas se acababa de dar a conocer que había preacuerdo entre la UE y Mercosur y cuando todavía este pacto no había sido ratificado propiamente por ninguna de las dos partes.

"Es especialmente grave que, mientras la aceituna negra española continúa soportando desde hace años los aranceles impuestos por EEUU sin una solución eficaz por parte de la UE, Bruselas haya aceptado un acuerdo que supone una nueva amenaza directa para la aceituna española", criticó entonces la patronal española. "El acuerdo UE-Mercosur introduce un desequilibrio competitivo inaceptable".

Para Asemesa, el acuerdo con Mercosur "permite la entrada progresiva de aceituna procedente de Argentina en el mercado europeo mediante la eliminación total de aranceles en un plazo de siete años".