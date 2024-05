28-M, un año de eterna campaña electoral: las elecciones que fueron el preludio del desenfreno político en España

Europa Press via Getty Images

Hay años y años, pero lo que se ha vivido desde el pasado 28 de mayo de 2023 merece ser recordado. 36,5 millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas en una mañana tranquila de domingo. Todo sin saber que, con el cierre de colegios, las celebraciones de los vencedores y los rostros serios de los derrotados serían la antesala de lo que estaba por venir.

No es ningún spoiler decir que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo arrasó en las elecciones, arrebatando el poder al PSOE en comunidades como Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja o Extremadura. Pero no lo hizo con mayorías absolutas y se vio obligado a gobernar en algunas de ellas en coalición con Vox.

Un escenario nada positivo para Pedro Sánchez que terminó por dinamitar horas más tarde. El reloj electoral no se detuvo. El presidente del Gobierno ofreció una declaración institucional desde Moncloa para valorar los resultados y saltó la sorpresa: anunció elecciones generales.

De las autonómicas a las generales

El secretario general del PSOE volvió a sacar la baraja. Un nuevo truco que nadie, ni el propio Feijóo, esperaba. En su discurso, aseguró que "el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá" y que era el momento de que los ciudadanos decidieran el futuro de España.

Sánchez centró su mensaje desde el primer momento en dar la palabra a la gente para que opte entre un Gobierno "de progreso" liderado por el PSOE o uno del PP con "ministros de Vox".

Ese mismo 29 de mayo pocos podrían vaticinar lo que acabaría pasando en el 23 de julio. En esos casi dos meses, la campaña electoral se mezcló con la formación de gobiernos autonómicos y municipales del PP con Vox. Algo que desembocó en un giro de guion en las elecciones generales.

Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones, algo que todavía sigue recordando durante algunas de sus intervenciones de las últimas semanas. Pero los resultados no fueron los que apuntaban las encuestas, no logró la mayoría necesaria y Sánchez volvió a resistir.

Sánchez resiste una vez más, el PP gana pero no suma con Vox y España se asoma al bloqueo Feijóo logra 136 escaños y más votos que el PSOE, y pedirá que le dejen gobernar. Los socialistas ganan dos escaños (122) y podrían reeditar un gobierno de coalición progresista con Sumar (31) y apoyos puntuales.

Mientras surgían dudas sobre un posible bloqueo en España, Felipe VI se reunió con los candidatos y, como es "costumbre", propuso a Feijóo, el más votado. Pero ni el visto bueno del rey fue suficiente para que el líder del PP consiguiera la mayoría necesaria.

Su intención de ocupar la Moncloa no pudo ser y el foco volvió a estar encima de Pedro Sánchez. Tras el 'no' al presidente de los populares, el candidato socialista fue propuesto a la investidura. Algo que él no desaprovecharía y el 16 de noviembre acabaría siendo reelegido presidente con 179 votos a favor.

La pregunta ahora es, hemos pasado de julio a noviembre, cuatro meses, y no se ha hablado de ningún otro adelanto electoral. Durante este período lleno de negociaciones entre partidos, reuniones de candidatos con Felipe VI e investiduras fallidas no hubo más comicios, pero lo mejor, o lo peor, estaba por llegar.

Pedro Sánchez, reelegido presidente del Gobierno con 179 votos a favor Finalmente no hubo sorpresas y Junts votó a favor. El socialista logra el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y CC. Ya suenan las quinielas del futuro Ejecutivo.

Elecciones en Galicia

Con la formación del nuevo Gobierno de España, nadie esperaba que a las primeras de cambio hubiese un adelanto electoral. El primero en mover esa pieza en el tablero de ajedrez fue el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El 21 de diciembre anunció unos nuevos comicios para el 18 de febrero.

El objetivo prioritario de Rueda era el de, primero, aprobar los presupuestos de 2024 y, posteriormente, anunciar la decisión de convocar a unas nuevas elecciones autonómicas en un año "que ya se sabía que era electoral".

Alfonso Rueda mantuvo la apisonadora 'popular' en Galicia y mantuvo su mayoría absoluta con 40 escaños. La otra noticia es que el BNG ganó terreno al PSdeG-PSOE, subiendo seis representantes, hasta los 25, mientras los socialistas se quedaron con 9.

Galicia es Galicia: el PP mantiene la mayoría absoluta y el BNG hunde al PSOE Rueda retrocede dos escaños con respecto al resultado de Feijóo en 2020. Pontón lleva al nacionalismo gallego hasta un nuevo máximo, mientras los socialistas caen a mínimos. Democracia Ourensana entra y Podemos queda peor que PACMA.

Urkullu convoca elecciones

Alfonso Rueda tenía razón, ya se sabía que era año electoral. Cuatro días después de los comicios gallegos, el 22 de febrero, el lehendakari, Iñigo Urkullu, siguió la hoja de ruta y adelantó las elecciones también en el País Vasco.

La decisión de Urkullu fue distinta a la del presidente gallego. A sus 62 años y tras legislaturas seguidas al frente, el lehendakari dio un paso al lado y dejó su hueco al candidato del PNV, Imanol Pradales.

Parecía que podría haber algo de tensión sobre el futuro Gobierno vasco desde la Moncloa y el Congreso de los Diputados. Pero los resultados del 21 de abril difuminaron cualquier tipo de duda. EH Bildu creció hasta empatar con el PNV, pero Imanol Pradales recibió más votos que los abertzales. Algo que decanta la balanza para formar un futuro Ejecutivo apoyado por el PSE.

El PNV gana por 27.000 votos a Bildu y podría gobernar con el apoyo del PSOE Jeltzales y abertzales empatan en la primera plaza en número de escaños (27). Sumar entra con un representante, Vox mantiene su diputado y Podemos desaparece.

Sin presupuestos, adelanto en Cataluña

Si cuatro campañas electorales desde mayo de 2023 habían sido insuficientes, todavía faltaba una autonomía por salir a la palestra. El pasado 13 de marzo, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se vio obligado a adelantar las elecciones tras no aprobar los Presupuestos.

Unos comicios que todo indicaba a que tendría todavía más importancia a nivel nacional. El papel de los partidos independentistas en los comicios del 12 de mayo podría ser clave en el devenir del Gobierno de Sánchez.

Una campaña en la que acabó destacando Salvador Illa. El candidato a la Presidencia de la Generalitat se hizo con una holgada victoria, con 42 escaños. La mejor noticia que el PSOE ha recibido desde el pasado 23 de julio.

Las negociaciones siguen su curso y todavía no está claro si ERC o Junts respaldarán un posible Govern liderado por el candidato socialista. Pero, además de la victoria del PSC, la noticia de estos comicios fue que el independentismo ya no suma mayoría.

Illa arrasa en Cataluña y ERC decidiría entre un gobierno de izquierdas o bloqueo El candidato del PSC alcanza los 42 escaños y podría ser 'president' con el apoyo de los rupublicanos y los comunes. Aragonès dice, sin embargo, que se irán a la oposición. Puigdemont es segundo, pero el independentismo no suma mayoría.

Parece que se ha contado fácil, pero España ha celebrado cinco elecciones, cuatro de ellas adelantadas, en un año. El próximo 9 de junio toca volver a unas elecciones, las europeas. Cualquiera se atreve a vaticinar si serán o no las últimas del año tras todo lo ocurrido en 365 días de auténtico desenfreno político.