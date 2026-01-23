Albiol, investigado por la Fiscalía por el macrodesalojo del edificio B9 de Badalona

La Fiscalía de Odio y Discriminación ha abierto diligencias de investigación al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por el desalojo el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 de esta localidad, que dejó en la calle a alrededor de 400 personas, en su mayoría migrantes subsaharianos.

El pasado 24 de diciembre el eurodiputado de Comuns Jaume Asens presentó una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra Albiol por cuatro posibles delitos relacionados con el macrodesalojo del antiguo instituto B9.

La denuncia de los Comuns sostenía que Albiol había podido cometer los delitos de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación administrativa.

Tras la denuncia presentada por este partido político, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación, según han informado EFE fuentes de la Fiscalía.