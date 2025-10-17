Andalucía, la madre de todas las batallas

Génova sigue intranquila ante el ascenso de Vox en las encuestas. Fuentes de la cúpula del partido admiten que tratan de dar con la tecla para 'cortarle las alas' a Santiago Abascal, pero a su vez también reconocen que, de momento, no lo están consiguiendo.

El diagnóstico más extendido es que Vox todavía no han tocado techo; es decir, que puede subir aún más. Algunos de estos sondeos ya estiman que en sólo tres meses les habría robado más de un millón de votos y otros hablan, incluso, de un empate técnico entre ambas fuerzas si hoy se celebraran elecciones generales.

Pero Vox no sólo crecer a nivel nacional, sino también en las comunidades autónomas. Lo que ellos denominan 'efecto contagio'. Y aquí preocupan especialmente dos regiones: Castilla y León y Andalucía, que son precisamente las que tiene elecciones a la vuelta de la esquina. Primero Fernández Mañueco en marzo y después Juanma Moreno, antes de verano de 2026, si no hay cambios de última hora.

De las dos plazas, la que acapara todos los focos es Andalucía. El objetivo de Juanma Moreno es retener la mayoría absoluta que actualmente ostenta, pero no lo tiene fácil después de la crisis en los cribados de las mamografías. Un sondeo interno del partido al que ha tenido acceso El HuffPost le da por los pelos la mayoría absoluta, con escaños clave que bailan en Málaga, Almería o Jaén.

La preocupación ha subido como la espuma durante estos últimas semanas en Génova. En el PP admiten que no lograr esa mayoría absoluta en Andalucía sería un revés enorme para Feijóo. O aún peor, que Vox pidiera entrar en el Gobierno. "Podría ser un resultado letal para él", aseguran algunas fuentes. De ahí que entre los populares, pero también en el PSOE o en Vox, ya hablen de la madre de todas las batallas en Andalucía.