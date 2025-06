Bolaños subraya que la UCO no habla de financiación ilegal del PSOE

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que en el informe de la UCO sobre Santos Cerdán no hay ningún indicio de una posible financiación irregular del PSOE, y ha defendido que su partido "no tapa la corrupción sino que la extirpa".

En declaraciones a los medios en el Ministerio de Justicia, Bolaños, que ha señalado que la cuestión de confianza "no está encima de la mesa", ha reconocido que este jueves fue un día triste para el PSOE. "Comprendo la indignación, el rechazo, el disgusto y la decepción de tantos ciudadanos que ayer conocieron como nosotros el informe de la UCO. No solo lo comprendo, sino que lo comparto", ha destacado.

Ha señalado que "ningún partido político está libre de tener comportamientos irregulares individuales", pero ha insistido en que lo que les diferencia es la respuesta inmediata ante cualquier indicio de un comportamiento irregular "para poder seguir mirando a la cara a las millones de personas que confían en nosotros".

"En cuanto hemos tenido noticia de un indicio sólido, hemos actuado. El PSOE no tapa la corrupción, el PSOE lo extirpa cuando tiene el más mínimo indicio y así vamos a seguir haciéndolo", ha aseverado.

A preguntas de los periodistas sobre conversaciones recogidas en el informe de la UCO que hablan de un "impuesto" que pueda apuntar a una financiación irregular del partido, Bolaños lo ha negado.

"El informe de la UCO tiene 490 folios y es un informe muy sólido. En ninguna de las líneas de esos 490 folios hay ningún indicio de una posible financiación irregular", ha asegurado.

Ha explicado que la referencia al "impuesto" que aparece en el informe de la UCO es la cuota voluntaria que los cargos públicos y militantes del PSOE abonan al partido en función del salario que cobran como cargo público. "A esto internamente en el partido lo llamamos el impuesto".

Ha recordado, no obstante, que para "que podamos quedarnos tranquilos por completo", el PSOE va a solicitar una auditoría externa. "Estoy convencido que llegará a la conclusión de que no hay ninguna afectación porque ya lo ha dicho el Tribunal de Cuentas".

Preguntado por la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza, Bolaños ha dicho que esta es una prerrogativa del propio presidente, no de los grupos parlamentarios. "No poner encima de la mesa cuestiones que no están encima de la mesa".

Ha destacado que la mayoría parlamentaria del Gobierno "se demuestra en el día a día en las votaciones que se celebran" y se ha referido a la que se celebró este jueves en el Congreso de los Diputados, que permitió superar las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la ley de reforma del Poder Judicial. "Ganamos la votación con la misma mayoría que se consiguió la investidura de Pedro Sánchez", ha subrayado.

"Esa es la estabilidad de la legislatura. Ganamos en torno a un 90 por ciento de las votaciones en el Congreso. Las ganamos y, por tanto, para mí esa es la estabilidad", ha indicado.

Bolaños ha pedido no hacer "elucubraciones" porque -ha dicho- el presidente del Gobierno demostró este jueves que en cuanto tiene noticia de un indicio "actúa inmediatamente y extirpa ese comportamiento", y ha afirmado que colaborarán con las instancias judiciales, fiscales y policiales "para que se llegue hasta el final". "Quien la haya hecho, que la pague", ha aseverado el ministro