Carlos Alsina le pregunta a Ayuso si "está harta de Vox" y no puede aguantar la risa al escuchar su respuesta

El periodista Carlos Alsina ha entrevistado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Onda Cero y, en un momento de la entrevista, después de que la dirigente madrileña se mostrara muy crítica, han terminado protagonizando una escena muy llamativa.

El comunicador le ha preguntado por lo que ocurrió con Rocío Monasterio en el Pleno de este jueves y las causas que tiene. Algo a lo que la dirigente madrileña ha respondido, justificando que "quiero aclarar que Vox y el PP en Madrid no somos socios".

"Hemos tenido acuerdos parlamentarios. Los hemos tenido, especialmente con Vox, que para mí es un socio prioritario. Pero también nos hemos entendido en algunas ocasiones con el PSOE. Lo que pasa es que la deriva que ha tomado este partido, yo ya no quiero que a mí me arrastre", ha defendido.

Ayuso ha asegurado que "no estoy a favor de muchas de sus ideas" y "ya no puedo seguir así". "Cuando la crítica es contra mí y, muy especialmente, contra Madrid. A partir de entonces, ya no es una cuestión de PP y Vox. Aquí no tiene nada que ver el PP ni Feijóo", ha razonado.

Pero, antes de acabar su intervención, Alsina ha sido claro y la ha preguntado de forma directa a Ayuso. "¿Está usted harta de Vox?". Tras tres segundos pensando, la presidenta madrileña ha arrancado su respuesta y lo que ha comenzado a decir, ha hecho reír al periodista de Onda Cero.

"No lo estoy de sus votantes o de una parte de sus votantes. No lo estoy de muchos de sus diputados y de miembros del partido con los que he compartido cosas. Pero de la deriva de Vox, desde luego", ha reiterado.