El comentario de una portavoz de Podemos molesta a una senadora de Vox: "Tú no sabes de dónde vengo"

El programa de Cuatro En Boca de Todos ha organizado esta semana un debate entre miembros jóvenes de los principales partidos políticos que ha dejado un momento de tensión entre María Teresa Pérez, de Podemos, y María José Rodríguez de Millán, senadora de Vox.

Ha ocurrido cuando se abordaban los problemas de los jóvenes para acceder al mercado de la vivienda. La portavoz de Podemos se ha dirigido directamente Rodríguez de Millán y a Ignacio Dancausa, de las Nuevas Generaciones del PP.

"Le quisiera preguntar a Ignacio o a Pepa si, viniendo de la clase social que vienen, han tenido que vivir alguna vez en un zulo de esas características y si les parece decente que la juventud tenga que destinar el 80% de su sueldo a pagar un alquiler en esas condiciones", ha afirmado Pérez.

"Si no les parece decente, ¿por qué no apoyan una ley de vivienda que por fin va a regular los precios?", ha preguntado antes de criticar: "Porque ha dicho Ayuso que no va a aplicar esa regulación de zonas tensionadas y si Madrid no es una zona tensionada que baje dios y lo vea".

El primero en replicar ha sido Dancausa, que ha señalado: "No sé a qué te refieres con mi clase social".

"En la Comunidad de Madrid hay un plan Vive en el que se avala para que la gente pueda comprar su primera vivienda. También hay ayudas al alquiler y, sobre todo, la solución pasa por liberalizar, por liberalizar y adquirir una vivienda como se está haciendo en el Ayuntamiento de Madrid", ha explicado.

Rodríguez de Millán se ha mostrado visiblemente molesta con el comentario de la dirigente de Podemos: "Me ha parecido muy clasista tu comentario porque tú no sabes de dónde vengo".

"En segundo lugar, para los jóvenes lo que hay que hacer es ampliar el parque de viviendas públicas, establecer un plan de bonificaciones y reducciones fiscales para los jóvenes y avalar las hipotecas de los jóvenes que quieran acceder a su vivienda en caso de que los bancos no se lo den", ha afirmado la senadora de Vox.