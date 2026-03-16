Confirmado por la OCU: pedir cita con el SEPE se ha convertido en misión imposible, pero este truco te puede ayudar a pedir la prestación por desempleo

Quien lo ha vivido lo sabe. Pedir cita en una entidad pública como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha convertido en misión imposible. En grandes capitales como Madrid no hay problema para encontrar cita previa en las oficinas de empleo autonómicas. Pero cuando toca elevar los trámites al SEPE (para pedir la prestación por desempleo, sin ir más lejos), todo se enrarece.

Los problemas de personal y el colapso del sistema para solicitar citas previas hace que muchos funcionarios del SEPE recomienden a los ciudadanos estar conectados en la página web oficial unos minutos antes de las 08:00 horas de la mañana, ya que es en ese momento cuando el sistema abre nuevos espacios disponibles. Para quien pierde su trabajo, este fenómeno se ha convertido en algo tan difícil como conseguir entradas para un concierto de Bad Bunny o Rosalía.

Esto ha llevado a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a emprender acciones. Ha realizado un estudio con el que ha ratificado estos problemas. "La obligatoriedad de la cita previa para ser atendido presencialmente en la administración pública sigue generando importantes barreras para miles de ciudadanos", abunda en un reciente comunicado. "Especialmente para personas mayores, colectivos vulnerables y quienes no cuentan con destrezas digitales suficientes".

El estudio de la OCU lo confirma: conseguir cita es tan complicado como sacar entradas para Bad Bunny

El "estudio práctico" que ha elaborado la OCU para evaluar la disponibilidad real de citas previas se ha centrado en dos entidades. En el INSS, para solicitar la pensión de jubilación; y en el SEPE, para pedir la prestación por desempleo. Se tratan de trámites "críticos", recuerda la entidad, y los resultados arrojan una situación que "sigue siendo inaceptable". "En capitales como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza no se obtuvo ninguna cita en ninguno de los intentos" para ser atendido por el INSS, denuncia.

A la hora de solicitar la pensión por jubilación, "únicamente Bilbao, Murcia y Málaga presentan tasas moderadamente aceptables de disponibilidad, aunque a costa de unos plazos excesivos". De hecho, la entidad advierte que el plazo medio de espera en Bilbao es de 28 días, en Murcia de 20 días y en Málaga de más de 23 días. "Una demora incompatible con los principios de servicio público eficiente y próximo".

En el caso de la solicitud de prestación por desempleo la situación mejora ligeramente, aunque los problemas en este caso aquí son más graves. Desde que un ciudadano se da de alta como demandante de empleo en la oficina autonómica, dispone de un plazo máximo para solicitar la prestación. Si la solicita más tarde del vencimiento de ese plazo, el demandante perderá una parte proporcional de su retribución en el primer mes, lo que coloquialmente se conoce como cobrar el paro.

"Los resultados del SEPE son algo mejores que los del INSS pero la situación dista de ser razonable: en Barcelona y en Tarragona no se pudo obtener cita ni en la capital ni en el resto de la provincia". "En Albacete, Bilbao u Oviedo las citas disponibles se ofrecen entre 28 y 32 días después, plazos que conducen a la pérdida de parte del subsidio o fuerzan a completar el trámite en línea, aun cuando se carezca de medios o capacidades".

Cuando un trabajador es despedido, dispone de quince días hábiles (desde el día siguiente al cese) para pedir el paro, es decir, la prestación.

Estas son las exigencias de la OCU

Ante estas circunstancias, la OCU ha exigido que se ponga fin a la necesidad de tener una cita previa solicitada de forma obligatoria para recibir atención presencial. También demanda la creación de un "carril prioritario". "La cita previa debe suprimirse, tal como se prometió, al menos para trámites urgentes".

"Hasta que esto ocurra, es imprescindible habilitar atención rápida para colectivos vulnerables, personas mayores sin certificado digital y ciudadanos con plazos críticos", añade. La OCU también exige que las oficinas de la administración dispongan de "mesas de apoyo sin cita previa para asistir en la obtención y en el uso de los certificados digitales" e insta al Gobierno a poner en marcha una campaña informativa con puntos fijos en barrios.

La entidad también considera urgente y necesario que el Gobierno asuma "un compromiso vinculante" ya para resolver trámites urgentes "en un plazo máximo de cinco días". "Y el resto, en un plazo máximo de 10". "Este estándar debe incluir estadísticas públicas mensuales por oficinas y sanciones internas cuando existan demoras injustificadas".

Cómo conseguir cita previa o cómo hacer el trámite en línea: sigue estos trucos

Lo que los propios funcionarios recomiendan es tratar de cazar esa cita a primera hora de la mañana. El sistema incorpora nuevas fechas y horas a las 08:00 horas, por lo que siempre se sugiere tratar de estar frente a la pantalla de cita previa algunos minutos antes, habiendo introducido ya tus datos (oficina de prestaciones, DNI, código postal...).

Además, se plantea la idea de no elegir una oficina concreta, porque puede hacerlo más complicado. Si no hay manera, también se puede valorar hacer el trámite en línea. Existe la posibilidad de rellenar el modelo en línea: para ello es imprescindible disponer de un medio de autenticación y firma digital, ya sea Cl@ve, Certificado Digital o DNIe. El formulario es intuitivo y solo hay que rellenar todos los campos que aparezcan en las sucesivas pestañas.

Una vez cumplimentado y presentado, el sistema dará la opción de descargar e resguardo e incluso guardar la solicitud completa. El SEPE te confirmará si se ha tramitado correctamente el alta de la prestación por desempleo.