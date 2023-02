Darias se revuelve contra Arrimadas recordándole de una manera llamativa la situación de Ciudadanos

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha preguntado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por el estado de la sanidad en España y le ha exigido que la mejoren y que sea más centralizada porque "es la que determina si vives o mueres".

"Somos líderes de todo el mundo en trasplantes porque es un sistema centralizado y nacional. Se trata de tener un sistema de salud que funcione y no 17, que cada vez funcionan peor", ha afirmado la dirigente de la formación naranja.

Arrimadas le ha reprochado que prioricen "la burocracia a la salud de los españoles" y le ha asegurado que el sistema no ha colapsado por los "magníficos profesionales" que hay. Además, también ha dejado claro que no le interesan las peleas entre el PP y el PSOE por ver quién tiene la culpa porque "hay problemas en toda España".

"Hay diferencias abismales entre comunidades gobernadas por el mismo partido, ¿a usted como ministra no le importa o es que está centrada en la campaña de las municipales?", le ha preguntado, antes de rematar diciendo que la desigualdad en sanidad es la peor posible porque es la que determina si vives o mueres.

Darias, en su turno de respuesta, le ha recordado a Arrimadas el futuro de Ciudadanos según las encuestas y el posible hecho de que no logren grupo propio: "La veo preocupada por la campaña electoral. No se preocupe por mi futuro electoral que me va bien, preocúpese por el suyo que al ritmo que va le van a sobrar los asientos de la guagua".