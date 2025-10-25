Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Delegación del Gobierno investiga el presunto asesinato por violencia de género de una mujer en Alicante
Política

Política

Delegación del Gobierno investiga el presunto asesinato por violencia de género de una mujer en Alicante

Según han adelantado desde la agencia EFE, hay dos personas detenidas. De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año ascendería a 33.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Un coche de la Policía Nacional.Europa Press

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado en un comunicado que se encuentra investigando en estos momentos el asesinato de una mujer por presunta violencia de género en Alicante. De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año ascendería a 33.

El hallazgo del cadáver de la mujer tuvo lugar ayer. Según han adelantado desde la agencia EFE, hay dos personas detenidas. 

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco