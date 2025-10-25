Delegación del Gobierno investiga el presunto asesinato por violencia de género de una mujer en Alicante

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado en un comunicado que se encuentra investigando en estos momentos el asesinato de una mujer por presunta violencia de género en Alicante. De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año ascendería a 33.

El hallazgo del cadáver de la mujer tuvo lugar ayer. Según han adelantado desde la agencia EFE, hay dos personas detenidas.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.