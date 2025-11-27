Desde Almeida hasta Rufián: así ha reaccionado la política a la entrada en prisión de Ábalos

Este jueves Koldo García y José Luis Ábalos dormirán en prisión. Así lo ha anunciado este jueves el Tribunal Supremo (TS), que ha actuado a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras considerar que había riesgo de fuga "extremo". Se trata de la primera vez que un diputado nacional en activo (Ábalos) entra en prisión y, por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar.

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien ha compartido un video en 'X' (antes conocido como Twitter) donde se aplaudía a Ábalos en el congreso, en respuesta a un tuit que informaba de la noticia de su ingreso en prisión.

Tampoco ha desaprovechado la ocasión para hacer oposición el Partido Popular (PP), que desde su cuenta oficial en 'X' ha recordado que "José Luis Ábalos, al que Pedro Sánchez encargó defender la moción de censura 'contra la corrupción', dormirá hoy en prisión". "Buen resumen de los 7 años de Sanchismo", han agregado.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por su parte, ha sido tajante y ha dicho que no considera compatible que Ábalos continúe en su escaño estando en prisión. "Es bastante incompatible seguir representando a gentes desde la cárcel", ha afirmado en los pasillos del Congreso, tal y como recoge 'El Español'.

También ha querido hablar sobre el socialista, aunque por otra cuestión, el ministro Ernest Urtasun, quien ha dicho que Ábalos es un "personaje acorralado" y que merece "todo el desprecio" tras lo ocurrido con Yolanda Díaz. "Lo que vaya diciendo un personaje investigado y acorralado con el señor Ábalos me merece todo el desprecio", ha asegurado.

Mientras, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha criticado que "no se puede dar más credibilidad a las personas que están imputadas que a la verdad" y ha asegurado que el modo de actuar del PSOE es "de colaboración con la justicia, contundencia y transparencia".